رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية يستقبل مدير عام معهـد الإدارة العامة ويبحثان تعزيز التعاون

رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية يستقبل مدير عام معهـد الإدارة العامة ويبحثان تعزيز التعاون
وأكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أن الديوان سيواصل التنسيق مع جميع الوزارات والجهات الحكومية المشمولة برقابته، لضمان تنفيذ توصياته وفق المعايير العالمية المعتمدة، بهدف تحسين مستوى الأداء وجودة وكفاءة الخدمات المقدمة.
وأشار إلى النهج الإيجابي الذي يتبعه الديوان في إعداد التقارير، متطلعًا إلى مزيد من التنسيق مع كافة الجهات لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمهنية بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتحظى بالمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشاد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأداء معهد الإدارة العامة ودوره في تطوير القيادات الوطنية بالقطاعين العام والخاص.
من جهتها، أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة تطلّعها لفتح آفاق جديدة من التعاون والتنسيق مع ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعزيز العمل المشترك في مجال التدريب.
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