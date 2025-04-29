رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية يستقبل مدير عام معهـد الإدارة العامة ويبحثان تعزيز التعاون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، اليوم، الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، حيث بحثا تعزيز مستوى التعاون والتنسيق.

وأكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أن الديوان سيواصل التنسيق مع جميع الوزارات والجهات الحكومية المشمولة برقابته، لضمان تنفيذ توصياته وفق المعايير العالمية المعتمدة، بهدف تحسين مستوى الأداء وجودة وكفاءة الخدمات المقدمة.

وأشار إلى النهج الإيجابي الذي يتبعه الديوان في إعداد التقارير، متطلعًا إلى مزيد من التنسيق مع كافة الجهات لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمهنية بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتحظى بالمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأشاد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأداء معهد الإدارة العامة ودوره في تطوير القيادات الوطنية بالقطاعين العام والخاص.

من جهتها، أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة تطلّعها لفتح آفاق جديدة من التعاون والتنسيق مع ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعزيز العمل المشترك في مجال التدريب.