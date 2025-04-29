الكرملين لا يستبعد منح بوتين أوسمة للعسكريين الكوريين ممن شاركوا في تحرير كورسك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رجح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن يمنح الرئيس فلاديمير بوتين أوسمة الشرف للعسكريين الكوريين الشماليين المتميزين ممن شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك الروسية.



وجاء تصريح بيسكوف بعد أن وجه بوتين الشكر للقوات الكورية الشمالية الخاصة التي شاركت في تحرير مقاطعة كورسك، مشيدا بـ"تضحيات وتفاني الجنود الكوريين".



وأكدت بيونغ يانغ أن الانتصار في كورسك أفشل مغامرات الغرب العسكرية والسياسية، وأن أنشطة القوات الكورية الشمالية على الأراضي الروسية "تتماشى كليا مع بنود وروح ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من المعاهدات الدولية".



وتعهدت بأنها "ستواصل دائما وبشكل كامل دعم قضية جيش وشعب روسيا المقدسة، وستبقى متمسكة بأي أعمال مبنية على روح المعاهدة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا".



وأشارت الخارجية الروسية إلى أن العسكريين الكوريين الشماليين شاركوا في العملية بناء على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها بين موسكو وبيونغ يانغ أثناء زيارة الرئيس بوتين لكوريا الشمالية في 19 يونيو عام 2024.



وأعلن رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف في تقرير رفعه للرئيس فلاديمير بوتين في الـ26 من أبريل إتمام تحرير مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية وأشاد بدور قوات كوريا الشمالية التي شاركت في العملية.

RT