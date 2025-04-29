الأونروا: إسرائيل اعتقلت أكثر من 50 موظفًا من الوكالة منذ بدء الحرب على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- كشف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 50 موظفًا من العاملين في الوكالة منذ بداية العدوان على قطاع غزة، من بينهم معلمون وأطباء.

وأوضح المفوض العام أن المعتقلين تعرضوا لانتهاكات“صادمة وغير إنسانية”، شملت الضرب، وسوء المعاملة، واستخدام بعضهم كدروع بشرية، مشيرًا إلى أن العديد منهم أُجبروا على الإدلاء باعترافات قسرية تحت الضغط.

ووصف المفوض العام ما جرى بأنه“مروع وصادم”، داعيًا إلى تحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين، ومخالفة القوانين الدولية في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية جاهزة لإدخالها إلى غزة، غير أن إغلاق المعابر من قبل السلطات الإسرائيلية يحول دون ذلك، ما أدى إلى تلف الإمدادات الأساسية في ظل تفاقم أزمة الجوع.

وقال إن هناك ما يقارب 3,000 شاحنة محملة بالمساعدات تنتظر السماح بالدخول، مطالبًا برفع الحصار فورًا لضمان وصول الإغاثة للمحتاجين.