الأونروا: إسرائيل اعتقلت أكثر من 50 موظفًا من الوكالة منذ بدء الحرب على غزة

الأونروا: إسرائيل اعتقلت أكثر من 50 موظفًا من الوكالة منذ بدء الحرب على غزة
وأوضح المفوض العام أن المعتقلين تعرضوا لانتهاكات“صادمة وغير إنسانية”، شملت الضرب، وسوء المعاملة، واستخدام بعضهم كدروع بشرية، مشيرًا إلى أن العديد منهم أُجبروا على الإدلاء باعترافات قسرية تحت الضغط.
ووصف المفوض العام ما جرى بأنه“مروع وصادم”، داعيًا إلى تحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين، ومخالفة القوانين الدولية في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية جاهزة لإدخالها إلى غزة، غير أن إغلاق المعابر من قبل السلطات الإسرائيلية يحول دون ذلك، ما أدى إلى تلف الإمدادات الأساسية في ظل تفاقم أزمة الجوع.
وقال إن هناك ما يقارب 3,000 شاحنة محملة بالمساعدات تنتظر السماح بالدخول، مطالبًا برفع الحصار فورًا لضمان وصول الإغاثة للمحتاجين.
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