49 % نمو أرباح العربي المتحد بالربع الأول إلى 102 مليون درهم

MENAFN - Al-Bayan) سجل البنك العربي المتحد، أرباحاً صافية 102 مليون درهم في الربع الأول ، مقابل 68 مليون درهم في الربع الأول من العام 2024، بزيادة 49%.

ويعود النمو في صافي الأرباح إلى تحسن الأداء التشغيلي والاستردادات القوية، ما أدى إلى انخفاض صافي مخصصات انخفاض القيمة.

وارتفع إجمالي الأصول 31% على أساس سنوي في الربع الأول إلى 23.4 مليار درهم مدفوعاً بالنمو القوي في القروض والسلف والتمويل الإسلامي (31%+ على أساس سنوي) ونمو الاستثمارات (29% على أساس سنوي) وارتفاع ودائع العملاء 40% على أساس سنوي.

كفاية رأس المال

وواصل البنك الحفاظ على نسبة كفاية رأس مال قوية تبلغ 17.1% ونسبة "CET1" البالغة 12.6%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، ما يدعم نمو الائتمان مستقبلاً، كما تحسنت نسبة القروض المتعثرة الإجمالية بشكل ملحوظ إلى 3.4% من 4.8% في العام الماضي مدعومة بتغطية كافية بنسبة 118%.

كما واصل البنك التركيز على تنمية أعماله الأساسية وإيراداته عبر قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد والخزينة وأسواق رأس المال، مع التوجه نحو نموذج تشغيلي أكثر مرونة يقدم حلولاً وقدرات رقمية.

وتتجلى متانة محفظة السيولة لدى "العربي المتحد" من خلال نسبة السلف إلى الموارد المستقرة البالغة 73.7% ونسبة الأصول السائلة المؤهلة البالغة 18.0% وكلاهما أعلى بكثير من الحدود التنظيمية.