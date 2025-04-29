عرض سعودي فلكي لليروي ساني

خبرني - كشفت وسائل إعلام ألمانية عن أن اللاعب ليروي ساني تلقى عرضاً فلكياً للانتقال إلى فريق جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ذكرت مجلة كيكر أن نادي الاتحاد السعودي قدم عرضاً ضخم لضم نجم بايرن ميونخ.

وأوضحت "النادي السعودي قدم عقداً لمدة 4 أعوام مقابل حصول ليروي ساني على 100 مليون يورو، حيث سيتقاضى 25 مليوناً في الموسم الواحد".

وأضافت "اللاعب الدولي رفض العرض لعدم رؤية مستقبله بعيداً عن بايرن ميونخ".

وتابعت "ساني يشعر بالراحة مع الفريق وبالعيش في المدينة، ويبقى هدفه الأكبر هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى كأس ألمانيا".

وأشارت إلى أنه من المنتظر أن يمتد عقد ساني الجديد مع بايرن ميونخ حتى عام 2028، وسينخفض أجره من 20 مليون يورو في العام إلى 10 ملايين يورو قد تصل ما بين إلى 14 إلى 16 مليون يورو بالحوافز.