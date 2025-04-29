عرض سعودي فلكي لليروي ساني
خبرني - كشفت وسائل إعلام ألمانية عن أن اللاعب ليروي ساني تلقى عرضاً فلكياً للانتقال إلى فريق جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ذكرت مجلة كيكر أن نادي الاتحاد السعودي قدم عرضاً ضخم لضم نجم بايرن ميونخ.
وأوضحت "النادي السعودي قدم عقداً لمدة 4 أعوام مقابل حصول ليروي ساني على 100 مليون يورو، حيث سيتقاضى 25 مليوناً في الموسم الواحد".
وأضافت "اللاعب الدولي رفض العرض لعدم رؤية مستقبله بعيداً عن بايرن ميونخ".
وتابعت "ساني يشعر بالراحة مع الفريق وبالعيش في المدينة، ويبقى هدفه الأكبر هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى كأس ألمانيا".
وأشارت إلى أنه من المنتظر أن يمتد عقد ساني الجديد مع بايرن ميونخ حتى عام 2028، وسينخفض أجره من 20 مليون يورو في العام إلى 10 ملايين يورو قد تصل ما بين إلى 14 إلى 16 مليون يورو بالحوافز.
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