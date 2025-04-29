403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
تقرير يكشف نموًا مطردًا في التنوع الجنساني في مجالس الإدارة بدول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2024
(MENAFN- Heriot Watt University ) • جامعة هيريوت وات ووكالة أورورا50 تطلقان النسخة الثانية من تقرير مؤشر التنوع الجنساني في مجالس إدارات الشركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
• يُظهر المؤشر نموًا مزدوجًا في كل دولة منذ عام 2024، إذ وصلت نسبة تمثيل النساء في مجالس الإدارة الآن إلى 6.8% في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
• تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المنطقة من حيث التنوع الجنساني في مجالس الإدارة بنسبة تمثيل نسائي تبلغ %14.8.
29 أبريل 2025، دبي، الإمارات العربية المتحدة – أصدرت اليوم جامعة هيريوت وات ووكالة أورورا50 "تقرير مؤشر التنوع الجنساني في مجالس إدارات الشركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025"، والذي يمثل النسخة الثانية من هذا المنشور المهم. فبعد النسخة الأولى من تقرير مؤشر التنوع الجنساني لعام 2024، تستمر نسخة هذا العام في تقديم تحليل متعمق لتمثيل النساء في مجالس إدارات الشركات المسجلة بصفتها شركات عامة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ويُمثّل هذا التقرير الفريد من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي مجموعة شاملة للبيانات والتي تُنشر عن طريق جمع معلومات من مختلف أنحاء المنطقة.
تُجمع البيانات سنويًا وتُنشر في شهر أبريل من كل عام. ويُقدم هذا المورد الدعم للباحثين في تحديد الاتجاهات والتحديات والفرص لتعزيز التنوع الجنساني في مجالس إدارات الشركات، مع تسليط الضوء على التقدم الجماعي في المنطقة نحو قيادة مؤسسية أكثر شمولاً وتنوعًا.
وفيما يلي النتائج الرئيسية لهذا التقرير:
• كما في يناير 2025، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة بدول مجلس التعاون الخليجي إلى 6.8%، مقارنة بنسبة 5.2% في عام 2024.
• شهد تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة بصفتها شركة عامة نموًا في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي على أساس سنوي منذ عام 2024.
• تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة الريادة في تمثيل المرأة بنسبة 14.8% من مقاعد مجلس الإدارة التي تشغلها النساء، محقِّقة بذلك ارتفاعًا من 10.8% في عام 2024 (بزيادة قدرها 37%)
• منذ عام 2024، تفوقت البحرين على عُمان لتصبح الدولة الخليجية التي تضم ثاني أعلى نسبة من النساء في مجالس الإدارة.
حسب كل دولة، كانت نسبة مقاعد مجالس الإدارة التي تشغلها النساء في الشركات المسجلة بصفتها شركات عامة في دول مجلس التعاون الخليجي كتالي:
• الإمارات العربية المتحدة: 14.8% (185 من أصل 1,248 مقعدًا)
• البحرين: 8.5% (30 من أصل 353 مقعدًا)
• عمان: 6.6% (56 من أصل 849 مقعدًا)
• الكويت: 5.5% (52 من أصل 946 مقعدًا)
• المملكة العربية السعودية: 2.9% (53 من أصل 1,809 مقاعد)
• قطر: 2.8% (13 من أصل 459 مقعدًا)
كما في يناير 2025، شغلت النساء 379 مقعدًا من أصل 5,535 مقعدًا (بنسبة 6.8%) في مجالس إدارات 729 شركة مسجلة بصفتها شركات عامة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يشير إلى استمرار التقدم نحو تحقيق القيادة الشاملة للجميع. تعكس الزيادة الكبيرة التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة من عام 2024 إدراكًا متزايدًا لدى الشركات المسجلة بصفتها شركات عامة لأهمية المساواة بين الجنسين داخل مجالس الإدارة.
علقت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، مديرة وكالة أورورا50، على إطلاق مؤشر التنوع الجنساني لعام 2025 قائلة: "عندما أُطلِقت وكالة أورورا50 في عام 2020 برؤيتها في تحقيق التوازن الجنساني داخل مجالس الإدارة، كانت نسبة مقاعد مجالس الإدارة التي تشغلها النساء في الإمارات 3.5% فقط. ومع احتفالنا بالذكرى الخامسة لتأسيسنا، من المُشجّع أن نرى هذه النسبة ترتفع لأكثر من أربعة أضعاف (إلى 14.8%)، ولتصل إلى نحو 7% على مستوى المنطقة، وهو ما يبرز أثر جهودنا الجماعية.
إن تتبع هذا التقدم - هديًا بمؤشر التنوع الجنساني - أمر أساسي لبناء قاعدة قوية من المواهب النسائية وتعزيزها على جميع المستويات. ويساعد تقريرنا الثاني مع جامعة هيريوت وات دبي في تعزيز التوازن الجنساني، ليس فقط في الإمارات، بل في دول مجلس التعاون الخليجي كافة.
تماشيًا مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تلتزم وكالة أورورا50 بتمهيد مسارات واضحة أمام النساء للوصول إلى مقاعد مجالس الإدارة وضمان تمثيل جنساني متوازن ومتعدد داخل مؤسساتنا الوطنية. ويؤكد هذا التحول الكبير خلال خمس سنوات فقط على دور الإمارات بصفتها قائدة عالمية في التوازن الجنساني".
قالت عميدة ونائبة رئيس جامعة هيريوت وات دبي،بروفيسور هيذر ماكغريجور، "منذ انتقالي إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2022، واصلت أبحاثي حول التوازن الجنساني داخل مجالس إدارات الشركات العامة، مع التركيز على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ومع احتفال جامعة هيريوت وات بمرور 20 عامًا على تأسيسها في دبي هذا العام، فإننا فخورون بمواصلة تعاوننا مع وكالة أورورا50 في هذا العمل المهم.
"ويبعث التقدم الذي نراه على التفاؤل، فالزيادة السنوية في تمثيل النساء داخل مجالس الإدارة تشير إلى زخم حقيقي. وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به، فلقد حققت دولة الإمارات تقدمًا ملحوظًا، وهذا يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن الجنساني داخل مجالس الإداراة.
"وبالاشتراك مع وكالة أورورا50، ألتزم بتتبع هذا التحول وتوفير بيانات موثوقة تدعم المزيد من التقدم. ومن المشجع أن نرى المنطقة تسير في الاتجاه الصحيح، كما أتطلع إلى مواصلة هذا العمل البالغ الأهمية".
يمكن الإطلاع على تقرير المؤشر الجنساني لمجالس إدارات الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي لعام ٢٠٢٥ على الموقع الإلكتروني لجامعة هيريوت وات دبي. سيواصل الباحثون في جامعة هيريوت وات ومؤسسة أورورا 50 بتحديثه ونشره سنويًا حتى عام ٢٠٢٧ على الأقل، ومن المتوقع أن تتقدم مشاريع بحثية أخرى في مجال التنوع والمساواة بالتوازي مع ذلك. ويجري العمل حاليًا على تطوير قاعدة بيانات قابلة للبحث بشكل كامل. ومن خلال نشر هذه البيانات سنويًا، تسعى جامعة هيريوت-وات ومؤسسة أورورا ٥٠ إلى مواصلة تسليط الضوء على التقدم المحرز والمساهمة في دفع عجلة التغيير الهادف في جميع أنحاء المنطقة.
--انتهى--
• يُظهر المؤشر نموًا مزدوجًا في كل دولة منذ عام 2024، إذ وصلت نسبة تمثيل النساء في مجالس الإدارة الآن إلى 6.8% في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
• تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المنطقة من حيث التنوع الجنساني في مجالس الإدارة بنسبة تمثيل نسائي تبلغ %14.8.
29 أبريل 2025، دبي، الإمارات العربية المتحدة – أصدرت اليوم جامعة هيريوت وات ووكالة أورورا50 "تقرير مؤشر التنوع الجنساني في مجالس إدارات الشركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025"، والذي يمثل النسخة الثانية من هذا المنشور المهم. فبعد النسخة الأولى من تقرير مؤشر التنوع الجنساني لعام 2024، تستمر نسخة هذا العام في تقديم تحليل متعمق لتمثيل النساء في مجالس إدارات الشركات المسجلة بصفتها شركات عامة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ويُمثّل هذا التقرير الفريد من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي مجموعة شاملة للبيانات والتي تُنشر عن طريق جمع معلومات من مختلف أنحاء المنطقة.
تُجمع البيانات سنويًا وتُنشر في شهر أبريل من كل عام. ويُقدم هذا المورد الدعم للباحثين في تحديد الاتجاهات والتحديات والفرص لتعزيز التنوع الجنساني في مجالس إدارات الشركات، مع تسليط الضوء على التقدم الجماعي في المنطقة نحو قيادة مؤسسية أكثر شمولاً وتنوعًا.
وفيما يلي النتائج الرئيسية لهذا التقرير:
• كما في يناير 2025، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة بدول مجلس التعاون الخليجي إلى 6.8%، مقارنة بنسبة 5.2% في عام 2024.
• شهد تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة بصفتها شركة عامة نموًا في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي على أساس سنوي منذ عام 2024.
• تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة الريادة في تمثيل المرأة بنسبة 14.8% من مقاعد مجلس الإدارة التي تشغلها النساء، محقِّقة بذلك ارتفاعًا من 10.8% في عام 2024 (بزيادة قدرها 37%)
• منذ عام 2024، تفوقت البحرين على عُمان لتصبح الدولة الخليجية التي تضم ثاني أعلى نسبة من النساء في مجالس الإدارة.
حسب كل دولة، كانت نسبة مقاعد مجالس الإدارة التي تشغلها النساء في الشركات المسجلة بصفتها شركات عامة في دول مجلس التعاون الخليجي كتالي:
• الإمارات العربية المتحدة: 14.8% (185 من أصل 1,248 مقعدًا)
• البحرين: 8.5% (30 من أصل 353 مقعدًا)
• عمان: 6.6% (56 من أصل 849 مقعدًا)
• الكويت: 5.5% (52 من أصل 946 مقعدًا)
• المملكة العربية السعودية: 2.9% (53 من أصل 1,809 مقاعد)
• قطر: 2.8% (13 من أصل 459 مقعدًا)
كما في يناير 2025، شغلت النساء 379 مقعدًا من أصل 5,535 مقعدًا (بنسبة 6.8%) في مجالس إدارات 729 شركة مسجلة بصفتها شركات عامة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يشير إلى استمرار التقدم نحو تحقيق القيادة الشاملة للجميع. تعكس الزيادة الكبيرة التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة من عام 2024 إدراكًا متزايدًا لدى الشركات المسجلة بصفتها شركات عامة لأهمية المساواة بين الجنسين داخل مجالس الإدارة.
علقت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، مديرة وكالة أورورا50، على إطلاق مؤشر التنوع الجنساني لعام 2025 قائلة: "عندما أُطلِقت وكالة أورورا50 في عام 2020 برؤيتها في تحقيق التوازن الجنساني داخل مجالس الإدارة، كانت نسبة مقاعد مجالس الإدارة التي تشغلها النساء في الإمارات 3.5% فقط. ومع احتفالنا بالذكرى الخامسة لتأسيسنا، من المُشجّع أن نرى هذه النسبة ترتفع لأكثر من أربعة أضعاف (إلى 14.8%)، ولتصل إلى نحو 7% على مستوى المنطقة، وهو ما يبرز أثر جهودنا الجماعية.
إن تتبع هذا التقدم - هديًا بمؤشر التنوع الجنساني - أمر أساسي لبناء قاعدة قوية من المواهب النسائية وتعزيزها على جميع المستويات. ويساعد تقريرنا الثاني مع جامعة هيريوت وات دبي في تعزيز التوازن الجنساني، ليس فقط في الإمارات، بل في دول مجلس التعاون الخليجي كافة.
تماشيًا مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تلتزم وكالة أورورا50 بتمهيد مسارات واضحة أمام النساء للوصول إلى مقاعد مجالس الإدارة وضمان تمثيل جنساني متوازن ومتعدد داخل مؤسساتنا الوطنية. ويؤكد هذا التحول الكبير خلال خمس سنوات فقط على دور الإمارات بصفتها قائدة عالمية في التوازن الجنساني".
قالت عميدة ونائبة رئيس جامعة هيريوت وات دبي،بروفيسور هيذر ماكغريجور، "منذ انتقالي إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2022، واصلت أبحاثي حول التوازن الجنساني داخل مجالس إدارات الشركات العامة، مع التركيز على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ومع احتفال جامعة هيريوت وات بمرور 20 عامًا على تأسيسها في دبي هذا العام، فإننا فخورون بمواصلة تعاوننا مع وكالة أورورا50 في هذا العمل المهم.
"ويبعث التقدم الذي نراه على التفاؤل، فالزيادة السنوية في تمثيل النساء داخل مجالس الإدارة تشير إلى زخم حقيقي. وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به، فلقد حققت دولة الإمارات تقدمًا ملحوظًا، وهذا يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن الجنساني داخل مجالس الإداراة.
"وبالاشتراك مع وكالة أورورا50، ألتزم بتتبع هذا التحول وتوفير بيانات موثوقة تدعم المزيد من التقدم. ومن المشجع أن نرى المنطقة تسير في الاتجاه الصحيح، كما أتطلع إلى مواصلة هذا العمل البالغ الأهمية".
يمكن الإطلاع على تقرير المؤشر الجنساني لمجالس إدارات الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي لعام ٢٠٢٥ على الموقع الإلكتروني لجامعة هيريوت وات دبي. سيواصل الباحثون في جامعة هيريوت وات ومؤسسة أورورا 50 بتحديثه ونشره سنويًا حتى عام ٢٠٢٧ على الأقل، ومن المتوقع أن تتقدم مشاريع بحثية أخرى في مجال التنوع والمساواة بالتوازي مع ذلك. ويجري العمل حاليًا على تطوير قاعدة بيانات قابلة للبحث بشكل كامل. ومن خلال نشر هذه البيانات سنويًا، تسعى جامعة هيريوت-وات ومؤسسة أورورا ٥٠ إلى مواصلة تسليط الضوء على التقدم المحرز والمساهمة في دفع عجلة التغيير الهادف في جميع أنحاء المنطقة.
--انتهى--
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية