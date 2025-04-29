الإمارات تستضيف 40 فعالية دولية في مايو

MENAFN - Al-Bayan) ">تستضيف دولة الإمارات أكثر من 40 فعالية خلال شهر مايو المقبل تتضمن مجموعة من المؤتمرات الدولية المهمة التي تجسد مكانة الدولة ودورها المؤثر في صناعة المعارض والأحداث في قطاعات الإعلام والطيران والأمن والصناعة والتجارة والرعاية الصحية والثقافة والتراث لتظل الامارات نموذجاً عالمياً في تنظيم الفعاليات الكبرى على صعيد المنطقة والعالم.قمة الإعلام العربيوتستضيف دبي أكثر من 20 فعالية مهمة خلال مايو من أهمها ((قمة الإعلام العربي)) المنصة الجامعة لـ ((منتدى الإعلام العربي)) و((منتدى الإعلام العربي للشباب))، و((قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب))، من 26 إلى 28 مايو، بمشاركة وزراء ومسؤولين ونخبة من المفكرين والكتاب وطلبة الإعلام وصناع القرار الإعلامي في المنطقة، والمسؤولين في المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، وعدد من أبرز الإعلاميين والصحافيين وصناع المحتوى في المنطقة العربية والعالم، وبحضور أكثر من 6000 من رموز العمل الإعلامي في المنطقة والعالم.

وينطلق المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية (كابسات) يوم 13 مايو ويستقطب المشاركين من أكثر من 120 دولة للمساهمة في تقدم الريادة الفكرية والابتكار وأفضل الممارسات والتنوع داخل مجتمع الإعلام والترفيه العالمي.

وتستضيف دبي معرض بناء وتجهيز المطارات والقمة العالمية لقادة المطارات، ومعرض ومؤتمر سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط، والندوة الدولية للترميم وزراعة الأسنان (IRIS)، وانتجريت الشرق الأوسط، وسات إكسبو، ومعرض بيبي إكسبو، وكريبتو إكسبو، وقمة أمازون لخدمات الإنترنت في الشرق الأوسط ومعرض إندكس، ومعرض الفنادق.

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات (جيسك) يوم 16 مايو تحت شعار ((مستقبل جديد جريء: المرونة السيبرانية المدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي)).



وتقام الدورة الرابعة من القمة الشرطية العالمية خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو برعاية شرطة دبي وتستقبل أكثر من 17000 زائر، و250 عارضاً، و200 متحدث، وأكثر من 100 رئيس شرطة من 100 دولة، ما يعزز مكانتها كحدث رئيسي لتعزيز قدرات إنفاذ القانون العالمية وعقد الشراكات.

ويركز معرض سيملس الشرق الأوسط 2025 على مستقبل التجارة الرقمية ويجمع بين قادة مجالات المدفوعات الرقمية، والتقنيات المالية، والخدمات المصرفية، وتجارة التجزئة، والتجارة الإلكترونية، والبطاقات الائتمانية وبطاقات التعريف الشخصية. يبدأ المعرض يوم 20 مايو، ويشارك في دورة هذا العام أكثر من 750 جهة عارضة و800 متحدث.

اصنع في الإمارات

وتستضيف أبوظبي النسخة الرابعة من فعالية ((اصنع في الإمارات)) بين 19 إلى 22 مايو، وهي دعوة للمستثمرين والمبتكرين والمطورين للإسهام في استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات. ويبدأ معرض ((IntraLogisteX)) يوم 27 مايو، ويجمع مقدمي سلاسل التوريد والحلول اللوجستية الفعالة مع الزوار ومحترفي التصنيع. يزور المعرض مجموعة من كبار مسؤولي المشتريات ونخبة من تجار التجزئة، والمصنعين، والمؤسسات المالكة للعلامات التجارية من مختلف الصناعات.



وتنعقد ندوة التقدم في أبحاث الكهرومغناطيسية يوم 4 مايو لمدة 5 أيام وتتناول التقدم والتطوير الحديث للكهرومغناطيسية والتطبيقات متعددة التخصصات.

وتنطلق بطولة أبوظبي للألعاب الرياضية يوم 10 مايو، وتضم 18 رياضة تشمل مختلف الفئات العمرية.

وتتاح الفرصة لجميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات والجامعات لعرض مواهبها الرياضية بروح المنافسة الودية وتستضيف أبوظبي 13 مايو، مؤتمر الاتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي.

وينطلق المؤتمر العالمي للمرافق يوم 27 مايو 2025 ويجمـع قـادة الصناعـة فـي المجـال ليقـدم فرصـة متميزة لعـرض التقنيات الرائدة واستكشاف آفاق جديدة للاستثمار. مـع التركيـز على دمـج مصـادر الطاقـة المتجددة.



الشارقة

في الشارقة ينطلق مهرجان صير بونعير 2025 أول مايو ويستمر لمدة شهر، للاحتفال بالتراث الطبيعي والثقافي للجزيرة والحفاظ على البيئة والسياحة والممارسات التقليدية. ويستمر مهرجان الشارقة القرائي للطفل حتى 4 مايو، ويبدأ معرض اكتشف ((كيرلا)) المعرض الأبرز للهند في دول مجلس التعاون الخليجي يوم 9 مايو.

وينطلق معرض هايف للأثاث يوم 15 مايو، يليه معرض الإمارات للإطارات الصينية وقطع غيار السيارات يوم 16 مايو.

ويستمر معرض إكسبو كولينير للأطعمة ومعدات الطهي على مدار 3 أيام، ويبدأ معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات 28 مايو.



حقبة ذهبية

وقال السفير الدكتور عبد السلام المدني سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس اندكس القابضة: ((نعيش اليوم حقبة ذهبية لصناعة المؤتمرات والمعارض في دولة الإمارات، التي أصبحت نموذجاً عالمياً في استقطاب وتنظيم الفعاليات الكبرى)).

وأشار الى أن نجاح دولة الإمارات في ترسيخ نموذج متكامل يقوم على الابتكار جعلها في طليعة الدول المؤثرة في هذا القطاع الحيوي. وقال: ((تجاوزت قيمة الصفقات المباشرة وغير المباشرة التي أبرمتها الشركات المشاركة في المعارض التي تنظمها اندكس التوقعات في الربع الأول من هذا العام، تماشياً مع الإقبال الكبير من الشركات العالمية والتي تنظر إلى أسواق دبي والإمارات كفرصة ذهبية لنمو أعمالها، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه صناعة المؤتمرات والمعارض في دعم النمو المستدام للدولة)).



وأوضح عبد السلام المدني أن النجاح يتطلب ابتكاراً مستمراً، وهذا ما نعمل عليه عبر مكاتبنا المنتشرة في دبي، أبوظبي، سنغافورة، وكوريا الجنوبية، حيث نظمنا خلال عام 2024 أكثر من 40 فعالية محلية وعالمية، شملت العديد من القطاعات الاقتصادية.



وكشف أن إجمالي ما حققته اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض من يناير 2024 وحتى فبراير 2025 أكثر من مليار و300 مليون درهم، وهو ما يعكس التأثير المباشر وغير المباشر لصناعة المؤتمرات على الدورة الاقتصادية والمساهمة في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.