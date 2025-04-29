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وزيرة ثقافة كازاخستان: الإمارات نموذج رائد في تعزيز الثقافة العالمية

وزيرة ثقافة كازاخستان: الإمارات نموذج رائد في تعزيز الثقافة العالمية

2025-04-29 03:12:31
(MENAFN- Al-Bayan) ">أكدت عايدة بالاييفا، وزيرة الثقافة والإعلام في جمهورية كازاخستان، أن "القمة الثقافية أبوظبي" تعد منصة إستراتيجية ومميزة لتناول قضايا الثقافة والفنون في العالم المعاصر، وتعزيز التعاون الثقافي العالمي.

وقالت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" ، إن كازاخستان ودولة الإمارات تربطهما علاقات ثقافية وإنسانية راسخة، تتجاوز التعاون الاقتصادي لتعزز الروابط الثقافية بين الشعبين ، لافتة إلى أن هذه العلاقة تتميز بخصوصية فريدة تعكس التبادل الغني بين تراث الإمارات وثقافة كازاخستان، مؤكدة أن الإمارات تمثل نموذجًا استثنائيًا في دمج التاريخ الثقافي مع الإبداع في مختلف المجالات.

وأكدت أن دولة الإمارات توفر فرصة كبيرة لعرض الثقافة والإبداع، لافتة إلى افتتاح متحف "تيم لاب فينومينا أبوظبي" للفنون الرقمية، الذي يقدم تجربة فنية غامرة تجمع بين الأصالة والحداثة ، معتبرة أن هذا المتحف هو مثال حي على قدرتها على دمج التاريخ مع التقنيات الحديثة، مما يسهم في تطوير الحوار الثقافي بين مختلف الشعوب.

وقالت معاليها إن التطور التكنولوجي يمثل فرصة عظيمة للترويج للثقافات والهوية الوطنية، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون وسيلة لتعزيز التعاون الثقافي وتوسيع آفاق الفهم بين الثقافات المختلفة، وهو ما يساهم في تقارب الشعوب وزيادة التفاعل الحضاري العالمي.

وتوجهت معاليها بالشكر إلى المنظمين على توفير هذه المنصة الفريدة، مؤكدة أن فعاليات القمة ليس مجرد منصة للتبادل الثقافي، بل فرصة إستراتيجية لدعم السلام والاستقرار من خلال استخدام الثقافة كأداة رئيسية لبناء جسور التواصل بين الشعوب، لافتة إلى أن كازاخستان تتطلع إلى مزيد من التعاون الثقافي مع دولة الإمارات بما يعزز المصالح المشتركة والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.

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