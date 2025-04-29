وزيرة ثقافة كازاخستان: الإمارات نموذج رائد في تعزيز الثقافة العالمية

وزيرة ثقافة كازاخستان: الإمارات نموذج رائد في تعزيز الثقافة العالمية
وقالت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" ، إن كازاخستان ودولة الإمارات تربطهما علاقات ثقافية وإنسانية راسخة، تتجاوز التعاون الاقتصادي لتعزز الروابط الثقافية بين الشعبين ، لافتة إلى أن هذه العلاقة تتميز بخصوصية فريدة تعكس التبادل الغني بين تراث الإمارات وثقافة كازاخستان، مؤكدة أن الإمارات تمثل نموذجًا استثنائيًا في دمج التاريخ الثقافي مع الإبداع في مختلف المجالات.
وأكدت أن دولة الإمارات توفر فرصة كبيرة لعرض الثقافة والإبداع، لافتة إلى افتتاح متحف "تيم لاب فينومينا أبوظبي" للفنون الرقمية، الذي يقدم تجربة فنية غامرة تجمع بين الأصالة والحداثة ، معتبرة أن هذا المتحف هو مثال حي على قدرتها على دمج التاريخ مع التقنيات الحديثة، مما يسهم في تطوير الحوار الثقافي بين مختلف الشعوب.
وقالت معاليها إن التطور التكنولوجي يمثل فرصة عظيمة للترويج للثقافات والهوية الوطنية، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون وسيلة لتعزيز التعاون الثقافي وتوسيع آفاق الفهم بين الثقافات المختلفة، وهو ما يساهم في تقارب الشعوب وزيادة التفاعل الحضاري العالمي.
وتوجهت معاليها بالشكر إلى المنظمين على توفير هذه المنصة الفريدة، مؤكدة أن فعاليات القمة ليس مجرد منصة للتبادل الثقافي، بل فرصة إستراتيجية لدعم السلام والاستقرار من خلال استخدام الثقافة كأداة رئيسية لبناء جسور التواصل بين الشعوب، لافتة إلى أن كازاخستان تتطلع إلى مزيد من التعاون الثقافي مع دولة الإمارات بما يعزز المصالح المشتركة والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.
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