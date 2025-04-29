جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) تطلق فرعها في العراق

MENAFN - Al-Bayan) "> أطلقت جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) فرعها الرسمي في العراق، خلال حفل توقيع أقيم في دبي، في خطوة بارزة تهدف إلى تطوير أسواق رأس المال الإقليمية.

وقع الاتفاقية كل من فيصل الهيمص رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، وثائر عدنان المختار رئيس مجلس المحافظين لسوق العراق للأوراق المالية، وباولو كازاماسيما الرئيس التنفيذي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا)، ويعكس إطلاق الفرع التزام العراق بتعزيز الشفافية في السوق وتطبيق أعلى معايير علاقات المستثمرين وفق أفضل الممارسات الدولية.



محطة استراتيجية

وقال فيصل الهيمص: ((يشكل تأسيس فرع العراق لدى جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) محطة استراتيجية مهمة لقطاعنا المالي. نحرص على بناء سوق رأس مال أكثر انفتاحاً وجاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يسهم في رفع القيمة السوقية لبورصتنا عبر مشاركة واسعة وفعالة من جميع المستثمرين دون قيود أو حدود. وسيسهم فرع (ميرا) بدور محوري في دعم جهود العراق لاعتماد أفضل الممارسات العالمية وتعزيز البنية التحتية لسوق المال)).

وسعياً لتنفيذ مهام الفرع الجديد، تعتزم جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) التعاون بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية العراقية والأسواق المالية والشركات المدرجة لتقديم برامج تدريبية وشهادات مهنية ومنصات داعمة لمصالح السوق، بما يعزز قدرة الشركات على تحسين تواصلها مع المستثمرين محلياً وعالمياً.

زخم متزايد

وقال باولو كازاماسيما، الرئيس التنفيذي لـ ((ميرا)): ((نفخر بدعم العراق في هذه المرحلة الجديدة. ويعكس الحماس والإصرار الذي أبداه شركاؤنا العراقيون الزخم المتزايد في المنطقة نحو اعتماد علاقات المستثمرين كركيزة أساسية لتطوير أسواق رأس المال)).

وتزامن توقيع الاتفاقية مع الزيارة الرسمية لفيصل الهيمص رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، وثائر عدنان المختار رئيس مجلس المحافظين لسوق العراق للأوراق المالية إلى دولة الإمارات، وشملت اجتماعاً مع عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية.



منصة ((تبادل))

وخلال الزيارة، انضم العراق رسمياً إلى منصة ((تبادل)) الرقمية للتداول المشترك، التي أطلقها سوق أبوظبي في عام 2022، والتي تربط حالياً تسعة أسواق مالية إقليمية. ويأتي إطلاق فرع العراق ضمن توسيع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا)، بعد إعادة إطلاق فرعها في قطر عام 2024، بما يعزز جهودها لدعم بناء أسواق رأس مال تكاملية يقودها المستثمرون في المنطقة.