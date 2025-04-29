فريق إرث في الجامعة الهاشمية يطلق أولى فعالياته بعنوان تعليلة لتعزيز الهوية الوطنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلق فريق إرث في الجامعة الهاشمية، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة، أولى فعالياته بعنوان“تعليلة”، ضمن برنامجه الهادف إلى تعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة وتنمية الوعي المجتمعي بأهمية الانتماء للوطن.وجرى خلال الفعالية تقديم محاضرة حول مفهوم الهوية الوطنية، والدور الحيوي الذي يؤديه الإعلام في ترسيخها وتعزيزها في نفوس الشباب.



وجرى التأكيد على أن الإعلام يُعد ركيزة أساسية في بناء الهوية الوطنية من خلال تسليط الضوء على القيم الوطنية والإنجازات الأردنية وترسيخ صورة الوطن في أذهان الأجيال القادمة.

وشهدت الفعالية حضور الأستاذ الدكتور باسل المشاقبة، نائبًا عن رئيس الجامعة، إلى جانب الكادر الإداري في عمادة شؤون الطلبة وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من طلبة الجامعة.

وأشاد الحضور بأهمية الموضوعات التي طُرحت خلال الفعالية، مؤكدين ضرورة استمرار تنظيم مثل هذه الأنشطة التي تسهم في رفع مستوى الوعي الوطني لدى الطلبة وتعزز قيم الانتماء والمسؤولية تجاه الوطن.

من جهتها، أكدت اللجنة الإدارية لفريق إرث، ممثلة بكل من بشار الزيود وبرجس الزيود، أن هدف الفريق يتمثل في تعزيز وترسيخ كل ما هو أردني.