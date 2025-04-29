تراجع النفط وسط تأثير التوترات التجارية على توقعات الطلب



خبرني - انخفضت أسعار النفط الخام في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء وسط تراجع توقعات المستثمرين بنمو الطلب جراء الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.

وبحلول الساعة 00:24 بتوقيت جرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، أو 0.4 بالمئة، لتسجل 65.61 دولارا للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا، أو 0.3 بالمئة، مسجلة 61.87 دولارا للبرميل.

وتراجع كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولار واحد الاثنين.

وقال معظم خبراء الاقتصاد في استطلاع لرويترز إن مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات زادت من مخاطر انزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود هذا العام.

ردت الصين، التي تلقت أشد الرسوم، بفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية، مما أشعل حربا تجارية بين أكبر بلدين في العالم استهلاكا للخام.

ودفع ذلك المحللين إلى خفض توقعاتهم للطلب على النفط وأسعاره بشكل حاد.

وخفض باركليز أمس الاثنين توقعاته لسعر برنت لعام 2025 بمقدار أربعة دولارات إلى 70 دولارا للبرميل، مشيرا إلى تصاعد التوترات التجارية وتحول استراتيجية الإنتاج لمجموعة أوبك+ كعوامل رئيسية وراء فائض في المعروض النفطي قدره مليون برميل يوميا هذا العام.

وأفادت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي بأن العديد من أعضاء أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، سيقترحون تسريع زيادة الإنتاج للشهر الثاني على التوالي في يونيو حزيران.

وقال محلل أسواق النفط فيليب فيرليجر في مذكرة "من المحتمل حدوث انخفاض كبير في أسعار النفط إذا عززت الدول المصدرة إنتاجها".

في غضون ذلك، من المرجح أن تكون مخزونات النفط الخام الأميركية قد ارتفعت بنحو 500 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 15 أبريل نيسان، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء محللين أمس الاثنين.

ومن المقرر أن ينشر معهد البترول الأميركي تقديراته لمخزونات النفط الأمريكية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء على أن تصدر الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.