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الحكومة اليمنية ترحب بمعاقبة واشنطن لشركات ضالعة بتهريب النفط للحوثيين
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 28 – 4 (كونا) -- رحبت الحكومة اليمنية مساء اليوم الاثنين بإعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على ثلاث سفن وشركات مالكة لها لدورها في تهريب مشتقات نفطية إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي بمدينة (الحديدة) على البحر الأحمر.
وأوضح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح صحفي أن "هذه الشحنات غير المشروعة تمثل مصدرا رئيسيا لتمويل آلة الحرب الحوثية التي تواصل قتل اليمنيين منذ أكثر من 10 أعوام وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وشن الهجمات الإرهابية على خطوط الملاحة البحرية الدولية وتهديد حرية التجارة العالمية".
وحذر الإرياني السفن وشركات الشحن التجارية من الالتفاف على الحظر المفروض على توريد المشتقات النفطية لصالح ميليشيا الحوثي المصنفة "منظمة إرهابية أجنبية" بموجب القوانين الأمريكية معتبرا أن ذلك يمثل "تورطا مباشرا في تمويل الإرهاب ويعرض الأطراف المتورطة لعقوبات صارمة وملاحقة قانونية".
وأعرب عن تقديره الكبير لالتزام الولايات المتحدة الأمريكية الثابت "بمكافحة الإرهاب الحوثي.. وعلى دورها المحوري في حماية أمن الملاحة الدولية" مؤكدا أن استمرار هذه السياسات الحازمة يمثل السبيل الوحيد لردع هذا الخطر المشترك.
ودعا الوزير دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكافة الشركاء الدوليين إلى الانضمام لهذه الخطوات عبر تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" واتخاذ إجراءات صارمة لتجفيف منابع تمويلها وتسليحها والحد من خطرها على أمن اليمن والمنطقة والعالم.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين فرض عقوبات على ثلاث سفن والشركات المالكة لها بسبب تسليمها شحنات نفطية مكررة لميليشيا الحوثي بعد انتهاء التصاريح الممنوحة لها بما ساعدها في تمويل أنشطتها العسكرية وهجماتها الخطرة على خطوط الملاحة الدولية. (النهاية)
س ن ص / ح م ف
وأوضح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح صحفي أن "هذه الشحنات غير المشروعة تمثل مصدرا رئيسيا لتمويل آلة الحرب الحوثية التي تواصل قتل اليمنيين منذ أكثر من 10 أعوام وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وشن الهجمات الإرهابية على خطوط الملاحة البحرية الدولية وتهديد حرية التجارة العالمية".
وحذر الإرياني السفن وشركات الشحن التجارية من الالتفاف على الحظر المفروض على توريد المشتقات النفطية لصالح ميليشيا الحوثي المصنفة "منظمة إرهابية أجنبية" بموجب القوانين الأمريكية معتبرا أن ذلك يمثل "تورطا مباشرا في تمويل الإرهاب ويعرض الأطراف المتورطة لعقوبات صارمة وملاحقة قانونية".
وأعرب عن تقديره الكبير لالتزام الولايات المتحدة الأمريكية الثابت "بمكافحة الإرهاب الحوثي.. وعلى دورها المحوري في حماية أمن الملاحة الدولية" مؤكدا أن استمرار هذه السياسات الحازمة يمثل السبيل الوحيد لردع هذا الخطر المشترك.
ودعا الوزير دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكافة الشركاء الدوليين إلى الانضمام لهذه الخطوات عبر تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" واتخاذ إجراءات صارمة لتجفيف منابع تمويلها وتسليحها والحد من خطرها على أمن اليمن والمنطقة والعالم.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين فرض عقوبات على ثلاث سفن والشركات المالكة لها بسبب تسليمها شحنات نفطية مكررة لميليشيا الحوثي بعد انتهاء التصاريح الممنوحة لها بما ساعدها في تمويل أنشطتها العسكرية وهجماتها الخطرة على خطوط الملاحة الدولية. (النهاية)
س ن ص / ح م ف
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