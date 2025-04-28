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الحكومة اليمنية ترحب بمعاقبة واشنطن لشركات ضالعة بتهريب النفط للحوثيين

الحكومة اليمنية ترحب بمعاقبة واشنطن لشركات ضالعة بتهريب النفط للحوثيين

2025-04-28 11:17:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 28 – 4 (كونا) -- رحبت الحكومة اليمنية مساء اليوم الاثنين بإعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على ثلاث سفن وشركات مالكة لها لدورها في تهريب مشتقات نفطية إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي بمدينة (الحديدة) على البحر الأحمر.
وأوضح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح صحفي أن "هذه الشحنات غير المشروعة تمثل مصدرا رئيسيا لتمويل آلة الحرب الحوثية التي تواصل قتل اليمنيين منذ أكثر من 10 أعوام وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وشن الهجمات الإرهابية على خطوط الملاحة البحرية الدولية وتهديد حرية التجارة العالمية".
وحذر الإرياني السفن وشركات الشحن التجارية من الالتفاف على الحظر المفروض على توريد المشتقات النفطية لصالح ميليشيا الحوثي المصنفة "منظمة إرهابية أجنبية" بموجب القوانين الأمريكية معتبرا أن ذلك يمثل "تورطا مباشرا في تمويل الإرهاب ويعرض الأطراف المتورطة لعقوبات صارمة وملاحقة قانونية".
وأعرب عن تقديره الكبير لالتزام الولايات المتحدة الأمريكية الثابت "بمكافحة الإرهاب الحوثي.. وعلى دورها المحوري في حماية أمن الملاحة الدولية" مؤكدا أن استمرار هذه السياسات الحازمة يمثل السبيل الوحيد لردع هذا الخطر المشترك.
ودعا الوزير دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكافة الشركاء الدوليين إلى الانضمام لهذه الخطوات عبر تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" واتخاذ إجراءات صارمة لتجفيف منابع تمويلها وتسليحها والحد من خطرها على أمن اليمن والمنطقة والعالم.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين فرض عقوبات على ثلاث سفن والشركات المالكة لها بسبب تسليمها شحنات نفطية مكررة لميليشيا الحوثي بعد انتهاء التصاريح الممنوحة لها بما ساعدها في تمويل أنشطتها العسكرية وهجماتها الخطرة على خطوط الملاحة الدولية. (النهاية)

س ن ص / ح م ف


MENAFN28042025000071011013ID1109483900

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