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رئيس وزراء إسبانيا يعلن عودة نحو 50% من الطاقة بعد حادث انقطاع

رئيس وزراء إسبانيا يعلن عودة نحو 50% من الطاقة بعد حادث انقطاع

2025-04-28 08:11:08
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عودة نحو 50% من الطاقة الكهربائية بعد حادث انقطاع استثنائي طال مناطق واسعة من إسبانيا والبرتغال وفرنسا.

وخلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، دعا سانشيز المواطنين "للهدوء"، مشيرا إلى أن جميع البلديات تقريبا شهدت تحسنا.
وأضاف أنه ليس بوسعه أن يحدد موعد عودة الطاقة الكهربائية بالكامل، مشيرا إلى أن "الخبراء لم يتمكنوا بعد من تحديد سبب العطل المفاجئ في شبكات الكهرباء، لكنهم سيقومون بذلك".
وأكد كذلك عودة الأوضاع إلى مجراها الطبيعي في المستشفيات بفضل استخدامها لمولدات الطاقة الاحتياطية.

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