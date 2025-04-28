رئيس وزراء إسبانيا يعلن عودة نحو 50% من الطاقة بعد حادث انقطاع

رئيس وزراء إسبانيا يعلن عودة نحو 50% من الطاقة بعد حادث انقطاع
وخلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، دعا سانشيز المواطنين "للهدوء"، مشيرا إلى أن جميع البلديات تقريبا شهدت تحسنا.
وأضاف أنه ليس بوسعه أن يحدد موعد عودة الطاقة الكهربائية بالكامل، مشيرا إلى أن "الخبراء لم يتمكنوا بعد من تحديد سبب العطل المفاجئ في شبكات الكهرباء، لكنهم سيقومون بذلك".
وأكد كذلك عودة الأوضاع إلى مجراها الطبيعي في المستشفيات بفضل استخدامها لمولدات الطاقة الاحتياطية.
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