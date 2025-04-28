  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مصابون في قصف استهدف منزلا بمخيم النصيرات وسط غزة

مصابون في قصف استهدف منزلا بمخيم النصيرات وسط غزة

2025-04-28 08:11:06
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اكد مراسل الجزيرة اصابة فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة


MENAFN28042025000208011052ID1109483559

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث