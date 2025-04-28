عجلان بن سعد العجلان يفتتح معرض أوتوميكانيكا الرياض 2025 ً بمشاركة قياسية من العارضين

MENAFN - Asdaf News) افتتح السيد عجلان بن سعد العجلان، النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة غرفة الرياض، الدورة السابعة لمعرض أوتوميكانيكا الرياض، والذي تستمر فعالياته حتى يوم الأربعاء 30 أبريل في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وقام السيد عجلان العجلان بجولة على بعض العارضين في المعرض والذين تجاوز عددهم 450 عارضاً. ويمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة بنسبة 32% مقارنة بالعام الماضي، ويشمل عدداً قياسياً من الشركات السعودية الجديدة مما يعكس النمو المتسارع للسوق داخل المملكة العربية السعودية والثقة المتزايدة في أوتوميكانيكا الرياض كمنصة رائدة للابتكار والفرص.

ويستعد معرض أوتوميكانيكا الرياض هذا العام لتحقيق إنجاز غير مسبوق، حيث تشير التوقعات إلى استقبال أكثر من 19,000 زائر على مدار أيامه الثلاثة المفعمة بالابتكار والفرص. وهذا الإقبال الهائل يعكس المكانة المتنامية للمعرض كمنصة رائدة متخصصة على مستوى المنطقة. واستجابةً لهذا الزخم الكبير والطلب المتزايد من العارضين والزوار على حد سواء، تمت إضافة صالتين جديدتين ليصبح العدد الإجمالي خمس صالات بهدف استيعاب العدد المتزايد من الشركات الرائدة والعلامات التجارية المبتكرة التي تتطلع إلى عرض أحدث منتجاتها وخدماتها والتواصل مع جمهور أوسع.

وعقب الافتتاح الرسمي، ألقى الدكتور فيصل القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة القاضي للتجارة والصناعة وعضو المجلس الاستشاري لمعرض أوتوميكانيكا الرياض، كلمة رئيسية تناول فيها أبرز تطورات قطاع خدمات المركبات في المنطقة.

وشهد اليوم الأول انطلاق فعاليات أكاديمية أوتوميكانيكا الرياض تحت شعار“التوطين والابتكار في خدمات المركبات”، وقد استقطبت الفعالية الافتتاحية نخبة من الخبراء والمهتمين من بينهم أولف شولت، المدير التنفيذي للعمليات في إي في أي كيو، الذي سلط الضوء على التوسع السريع في بنية الشحن التحتية للسيارات الكهربائية بالمملكة من خلال الشراكات الاستراتيجية، ودور حلول خدمات المركبات في تعزيز كفاءة واستدامة الشبكات.

وقدّم محمد السهيم، المدير العام للأكاديمية الوطنية لتقنية المركبات (نافا)، عرضاً تناول فيه أهمية التدريب والتطوير في تشكيل ورش السيارات المستقبلية، مستعرضاً جهود الأكاديمية في سد فجوة المهارات من خلال برامج تدريبية عملية وموجهة.

كما أقيمت جلسة نقاشية بقيادة عماد الدغريري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوتوبيا، وأليستير والتون، المدير العام الأول للتحول الرقمي وتقنية المعلومات في شركة عبد اللطيف جميل، ناقشا خلالها سبل تعزيز الابتكار الرقمي وزيادة الربحية لموزعي خدمات المركبات من خلال تنفيذ منصات التجارة الإلكترونية المتكاملة وتطوير استراتيجيات تسعير قائمة على البيانات.

ويستعرض معرض أوتوميكانيكا الرياض هذا العام مجموعة واسعة من المنتجات تشمل: الأجزاء والمكونات، النظم الإلكترونية، الإطارات والبطاريات، الزيوت ومواد التشحيم، الإكسسوارات والتخصيص، التشخيص والتصليح، الطلاء وهياكل المركبات، وغسيل ورعاية المركبات.

وقال بلال البرماوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات (الشركة المنظمة):“نفخر بالافتتاح الرسمي لمعرض أوتوميكانيكا الرياض 2025، هذا المنبر الذي يواصل دفع عجلة التحول في سوق خدمات المركبات بالمملكة. وتُعد دورة هذا العام الأوسع والأكثر طموحاً، مما يعكس التقدم الديناميكي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030.”

ومن جانبه قال علي حفني، مدير معرض أوتوميكانيكا الرياض، ميسي فرانكفورت ميدل إيست (الشركة المرخّصة):“يسعدنا أن نرحب بعدد قياسي من الزوار والعارضين في دورة هذا العام من أوتوميكانيكا الرياض، والتي تُعد الأكثر عالميةً وديناميكية حتى الآن. إن النمو القوي في مشاركة العلامات التجارية العالمية يعكس التأثير المتزايد للمملكة في قطاع خدمات المركبات. وفي الوقت نفسه، يبرز تنوع الشركات السعودية العارضة قوة الابتكار والتطور الصناعي المحلي. حيث تجسد جميعها مشهد التنقل المتطور في المملكة والتزامنا المستمر بربط الأسواق وفتح آفاق جديدة.”

ويعد معرض أوتوميكانيكا الرياض، المرخص للشركة العربية الأولى للمعارض والمؤتمرات من قِبل شركة ميسي فرانكفورت للمعارض، جزءًا من سلسلة أوتوميكانيكا العالمية التي تشمل أربعة عشر فعالية تقام حول العالم.