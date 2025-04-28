عجلان بن سعد العجلان يفتتح معرض أوتوميكانيكا الرياض 2025 ً بمشاركة قياسية من العارضين

عجلان بن سعد العجلان يفتتح معرض أوتوميكانيكا الرياض 2025 ً بمشاركة قياسية من العارضين
وقام السيد عجلان العجلان بجولة على بعض العارضين في المعرض والذين تجاوز عددهم 450 عارضاً. ويمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة بنسبة 32% مقارنة بالعام الماضي، ويشمل عدداً قياسياً من الشركات السعودية الجديدة مما يعكس النمو المتسارع للسوق داخل المملكة العربية السعودية والثقة المتزايدة في أوتوميكانيكا الرياض كمنصة رائدة للابتكار والفرص.
ويستعد معرض أوتوميكانيكا الرياض هذا العام لتحقيق إنجاز غير مسبوق، حيث تشير التوقعات إلى استقبال أكثر من 19,000 زائر على مدار أيامه الثلاثة المفعمة بالابتكار والفرص. وهذا الإقبال الهائل يعكس المكانة المتنامية للمعرض كمنصة رائدة متخصصة على مستوى المنطقة. واستجابةً لهذا الزخم الكبير والطلب المتزايد من العارضين والزوار على حد سواء، تمت إضافة صالتين جديدتين ليصبح العدد الإجمالي خمس صالات بهدف استيعاب العدد المتزايد من الشركات الرائدة والعلامات التجارية المبتكرة التي تتطلع إلى عرض أحدث منتجاتها وخدماتها والتواصل مع جمهور أوسع.
وعقب الافتتاح الرسمي، ألقى الدكتور فيصل القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة القاضي للتجارة والصناعة وعضو المجلس الاستشاري لمعرض أوتوميكانيكا الرياض، كلمة رئيسية تناول فيها أبرز تطورات قطاع خدمات المركبات في المنطقة.
وشهد اليوم الأول انطلاق فعاليات أكاديمية أوتوميكانيكا الرياض تحت شعار“التوطين والابتكار في خدمات المركبات”، وقد استقطبت الفعالية الافتتاحية نخبة من الخبراء والمهتمين من بينهم أولف شولت، المدير التنفيذي للعمليات في إي في أي كيو، الذي سلط الضوء على التوسع السريع في بنية الشحن التحتية للسيارات الكهربائية بالمملكة من خلال الشراكات الاستراتيجية، ودور حلول خدمات المركبات في تعزيز كفاءة واستدامة الشبكات.
وقدّم محمد السهيم، المدير العام للأكاديمية الوطنية لتقنية المركبات (نافا)، عرضاً تناول فيه أهمية التدريب والتطوير في تشكيل ورش السيارات المستقبلية، مستعرضاً جهود الأكاديمية في سد فجوة المهارات من خلال برامج تدريبية عملية وموجهة.
كما أقيمت جلسة نقاشية بقيادة عماد الدغريري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوتوبيا، وأليستير والتون، المدير العام الأول للتحول الرقمي وتقنية المعلومات في شركة عبد اللطيف جميل، ناقشا خلالها سبل تعزيز الابتكار الرقمي وزيادة الربحية لموزعي خدمات المركبات من خلال تنفيذ منصات التجارة الإلكترونية المتكاملة وتطوير استراتيجيات تسعير قائمة على البيانات.
ويستعرض معرض أوتوميكانيكا الرياض هذا العام مجموعة واسعة من المنتجات تشمل: الأجزاء والمكونات، النظم الإلكترونية، الإطارات والبطاريات، الزيوت ومواد التشحيم، الإكسسوارات والتخصيص، التشخيص والتصليح، الطلاء وهياكل المركبات، وغسيل ورعاية المركبات.
وقال بلال البرماوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات (الشركة المنظمة):“نفخر بالافتتاح الرسمي لمعرض أوتوميكانيكا الرياض 2025، هذا المنبر الذي يواصل دفع عجلة التحول في سوق خدمات المركبات بالمملكة. وتُعد دورة هذا العام الأوسع والأكثر طموحاً، مما يعكس التقدم الديناميكي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030.”
ومن جانبه قال علي حفني، مدير معرض أوتوميكانيكا الرياض، ميسي فرانكفورت ميدل إيست (الشركة المرخّصة):“يسعدنا أن نرحب بعدد قياسي من الزوار والعارضين في دورة هذا العام من أوتوميكانيكا الرياض، والتي تُعد الأكثر عالميةً وديناميكية حتى الآن. إن النمو القوي في مشاركة العلامات التجارية العالمية يعكس التأثير المتزايد للمملكة في قطاع خدمات المركبات. وفي الوقت نفسه، يبرز تنوع الشركات السعودية العارضة قوة الابتكار والتطور الصناعي المحلي. حيث تجسد جميعها مشهد التنقل المتطور في المملكة والتزامنا المستمر بربط الأسواق وفتح آفاق جديدة.”
ويعد معرض أوتوميكانيكا الرياض، المرخص للشركة العربية الأولى للمعارض والمؤتمرات من قِبل شركة ميسي فرانكفورت للمعارض، جزءًا من سلسلة أوتوميكانيكا العالمية التي تشمل أربعة عشر فعالية تقام حول العالم.
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