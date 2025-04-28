الأميرة وجدان الهاشمي ترعى افتتاح أسبوع رسومات الكوميكس

الأميرة وجدان الهاشمي ترعى افتتاح أسبوع رسومات الكوميكس
عمان 28 نيسان (بترا)- رعت سمو الأميرة وجدان الهاشمي رئيسة الجمعية الملكية للفنون الجميلة، افتتاح فعاليات "أسبوع الكوميكس" (الرسومات الكرتونية)، مساء اليوم الاثنين في "قرية الصويفية" بعمان.
وتعقد الدورة الخامسة لهذه الفعالية تحت شعار "الكوميكس بلا حدود"، بتنظيم من الاتحاد الأوروبي ومجموعة المعاهد الثقافية الأوروبية في الأردن (EUNIC).
وفي كلمة له في الافتتاح، قال سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن بيير-كريستوف شاتزيسافاس إن أسبوع الكوميكس أصبح يمثل جسرا ثقافيا راسخا بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى مشاركة سفارات النمسا وبلجيكا والتشيك واليونان وإسبانيا، إضافة إلى المركزين الثقافي الفرنسي والإيطالي "دانتي اليغري".
وأضاف في الاحتفال الذي حضره عدد من سفراء الدول الأوروبية المشاركة "نحن نستكشف مع الفنانين والجمهور الأردني قوة السرد البصري، ويذكرنا شعار هذا العام 'الكوميكس بلا حدود' بأن الفن لا يعرف الحواجز – فهو يتحدث بكل اللغات، ويصل بين الجميع".
وأشار إلى أن هذه الدورة تشهد مشاركة 22 رساما منهم 7 من أوروبا و15 من الأردن، وتضمنت مسابقة "جدارية عمان" التي أطلقت بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى ودهانات "جوتن" وشارك فيها 40 رساما، والتي فازت فيها أسماء أبو حديد.
وبين أن الأسبوع سيشتمل على ورش عمل لجميع الأعمار بإشراف فنانين محترفين، إذ ستغطي الورش كيفية بناء شخصية "الكوميك" وتصميمها وتقنيات بناء رواية القصة المصورة والنشر الرقمي وغيرها.
وقالت رئيسة مجموعة المعاهد الثقافية الأوروبية جيسكا بطشون في كلمتها إن الكوميكس يمثل الإبداع في نسج القصص، مشيرة إلى أن 250 طالبا وطالبة من مدارس خاصة ضمن الفئة العمرية (11-14) عاما سيشاركون في ورش العمل.
--(بترا)
م ت/م ف/ف م
28/04/2025 20:46:31
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