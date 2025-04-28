الأميرة وجدان الهاشمي ترعى افتتاح أسبوع رسومات الكوميكس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 نيسان (بترا)- رعت سمو الأميرة وجدان الهاشمي رئيسة الجمعية الملكية للفنون الجميلة، افتتاح فعاليات "أسبوع الكوميكس" (الرسومات الكرتونية)، مساء اليوم الاثنين في "قرية الصويفية" بعمان.

وتعقد الدورة الخامسة لهذه الفعالية تحت شعار "الكوميكس بلا حدود"، بتنظيم من الاتحاد الأوروبي ومجموعة المعاهد الثقافية الأوروبية في الأردن (EUNIC).

وفي كلمة له في الافتتاح، قال سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن بيير-كريستوف شاتزيسافاس إن أسبوع الكوميكس أصبح يمثل جسرا ثقافيا راسخا بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى مشاركة سفارات النمسا وبلجيكا والتشيك واليونان وإسبانيا، إضافة إلى المركزين الثقافي الفرنسي والإيطالي "دانتي اليغري".

وأضاف في الاحتفال الذي حضره عدد من سفراء الدول الأوروبية المشاركة "نحن نستكشف مع الفنانين والجمهور الأردني قوة السرد البصري، ويذكرنا شعار هذا العام 'الكوميكس بلا حدود' بأن الفن لا يعرف الحواجز – فهو يتحدث بكل اللغات، ويصل بين الجميع".

وأشار إلى أن هذه الدورة تشهد مشاركة 22 رساما منهم 7 من أوروبا و15 من الأردن، وتضمنت مسابقة "جدارية عمان" التي أطلقت بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى ودهانات "جوتن" وشارك فيها 40 رساما، والتي فازت فيها أسماء أبو حديد.

وبين أن الأسبوع سيشتمل على ورش عمل لجميع الأعمار بإشراف فنانين محترفين، إذ ستغطي الورش كيفية بناء شخصية "الكوميك" وتصميمها وتقنيات بناء رواية القصة المصورة والنشر الرقمي وغيرها.

وقالت رئيسة مجموعة المعاهد الثقافية الأوروبية جيسكا بطشون في كلمتها إن الكوميكس يمثل الإبداع في نسج القصص، مشيرة إلى أن 250 طالبا وطالبة من مدارس خاصة ضمن الفئة العمرية (11-14) عاما سيشاركون في ورش العمل.

--(بترا)

م ت/م ف/ف م

28/04/2025 20:46:31