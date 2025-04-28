فوز الأرثوذكسي على اتحاد عمان بدوري كرة السلة

فوز الأرثوذكسي على اتحاد عمان بدوري كرة السلة
عمان 28 نيسان (بترا)- حقق فريق النادي الأرثوذكسي لكرة السلة فوزا ثمينا على نادي اتحاد عمان بنتيجة 86-80، في المباراة التي جرت اليوم الاثنين، بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب.
وجاءت هذه المباراة في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من ذهاب المرحلة الرابعة لبطولة دوري CFI الممتاز للرجال بكرة السلة.
وانفرد الأرثوذكسي في صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، يليه اتحاد عمان ثانيا برصيد 5 نقاط.
--(بترا)
خ خ/م ف/ف م
28/04/2025 20:27:40
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