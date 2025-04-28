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فوز الأرثوذكسي على اتحاد عمان بدوري كرة السلة

فوز الأرثوذكسي على اتحاد عمان بدوري كرة السلة

2025-04-28 03:09:51
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 نيسان (بترا)- حقق فريق النادي الأرثوذكسي لكرة السلة فوزا ثمينا على نادي اتحاد عمان بنتيجة 86-80، في المباراة التي جرت اليوم الاثنين، بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب.
وجاءت هذه المباراة في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من ذهاب المرحلة الرابعة لبطولة دوري CFI الممتاز للرجال بكرة السلة.
وانفرد الأرثوذكسي في صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، يليه اتحاد عمان ثانيا برصيد 5 نقاط.
--(بترا)
خ خ/م ف/ف م
28/04/2025 20:27:40

MENAFN28042025000117011021ID1109482651

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