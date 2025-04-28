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"أبوظبي للدراجات" يتصدر ختام سباقات الموسم المحلي

"أبوظبي للدراجات" يتصدر ختام سباقات الموسم المحلي

2025-04-28 10:14:27
(MENAFN- Al-Bayan) ">تصدر نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، منافسات السباق الختامي للموسم الحالي 2024 ـ 2025، الذي نظمه اتحاد الإمارات للدراجات في منطقة نزوي بالشارقة أمس، بمشاركة مختلف أندية الدولة، لفئات الكبار، وتحت 23 سنة، والإناث والشابات.
وفاز علي حميد الصباغ لاعب نادي أبوظبي للدراجات الهوائية بالمركز الأول لفئة الكبار، وتلاه ثانياً سعيد حبش من نادي شباب الأهلي، وثالثاً سلطان الحمادي من نادي أبوظبي أيضاً. وفي فئة تحت 23 سنة فاز إبراهيم الرفاعي من نادي خورفكان بالمركز الأول، وتلاه ثانياً نيكولاي ألكساندر من نادي أبوظبي، وثالثاً زميله بالنادي نفسه خالد النعيمي.
وفي فئة الشباب فاز سيف محمد آل علي من نادي الشارقة بالمركز الأول، وتلاه ثانياً خليفة النقبي من نادي خورفكان، وثالثاً عبد الله الهاشمي من نادي الحمرية. وفي فئة الإناث تفوق نادي النصر بالحصول على المراكز الثلاثة الأولى، وفي فئة الشابات حقق نادي أبوظبي المركزين الأول والثاني، وجاء ثالثاً نادي النصر.
وشهد منافسات السباق وتوج الفائزين، كل من المهندس منصور بو عصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، والدكتور ياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد.

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