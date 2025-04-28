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"الشارقة لرياضة المرأة" يتصدر بطولة اتحاد المبارزة

"الشارقة لرياضة المرأة" يتصدر بطولة اتحاد المبارزة

2025-04-28 10:14:26
(MENAFN- Al-Bayan) ">فاز نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بلقب بطولة اتحاد المبارزة الرابعة، التي نظمها اتحاد الإمارات للمبارزة على صالة المزهر في دبي، واختتمت أول من أمس، بمشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة.
وشهدت البطولة مشاركة واسعة من أندية وأكاديميات محلية وعربية، من أبرزها، أبوظبي للمبارزة، وشباب الأهلي، والشارقة لرياضة المرأة، والفجيرة للفنون القتالية، والشارقة الرياضي، ومركز العين، وأكاديمية ((إم كي))، وأكاديمية دبي للمبارزة، إلى جانب ناديي النصر والشباب من السعودية، ونادي الشمس من مصر. وتصدر نادي الشارقة لرياضة المرأة الترتيب العام بإحرازه خمس ميداليات ذهبية، فيما حل ناديا أبوظبي للمبارزة والفجيرة للفنون القتالية في المركز الثاني بأربع ميداليات ذهبية لكل منهما، وجاء نادي الشارقة الرياضي ثالثاً بميداليتين ذهبيتين، بينما نال كل من نادي النصر السعودي وأكاديمية ((إم كي)) ميدالية ذهبية واحدة.
وأكد موسى البلوشي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، أن البطولة محطة مهمة ضمن برنامج إعداد اللاعبين واللاعبات للاستحقاقات الخارجية، مشيراً إلى دورها في تعزيز الاحتكاك الفني للمنتخبات الوطنية.

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