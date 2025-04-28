"الشارقة لرياضة المرأة" يتصدر بطولة اتحاد المبارزة

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"الشارقة لرياضة المرأة" يتصدر بطولة اتحاد المبارزة
(MENAFN- Al-Bayan) ">فاز نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بلقب بطولة اتحاد المبارزة الرابعة، التي نظمها اتحاد الإمارات للمبارزة على صالة المزهر في دبي، واختتمت أول من أمس، بمشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة.
وشهدت البطولة مشاركة واسعة من أندية وأكاديميات محلية وعربية، من أبرزها، أبوظبي للمبارزة، وشباب الأهلي، والشارقة لرياضة المرأة، والفجيرة للفنون القتالية، والشارقة الرياضي، ومركز العين، وأكاديمية ((إم كي))، وأكاديمية دبي للمبارزة، إلى جانب ناديي النصر والشباب من السعودية، ونادي الشمس من مصر. وتصدر نادي الشارقة لرياضة المرأة الترتيب العام بإحرازه خمس ميداليات ذهبية، فيما حل ناديا أبوظبي للمبارزة والفجيرة للفنون القتالية في المركز الثاني بأربع ميداليات ذهبية لكل منهما، وجاء نادي الشارقة الرياضي ثالثاً بميداليتين ذهبيتين، بينما نال كل من نادي النصر السعودي وأكاديمية ((إم كي)) ميدالية ذهبية واحدة.
وأكد موسى البلوشي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، أن البطولة محطة مهمة ضمن برنامج إعداد اللاعبين واللاعبات للاستحقاقات الخارجية، مشيراً إلى دورها في تعزيز الاحتكاك الفني للمنتخبات الوطنية.
وشهدت البطولة مشاركة واسعة من أندية وأكاديميات محلية وعربية، من أبرزها، أبوظبي للمبارزة، وشباب الأهلي، والشارقة لرياضة المرأة، والفجيرة للفنون القتالية، والشارقة الرياضي، ومركز العين، وأكاديمية ((إم كي))، وأكاديمية دبي للمبارزة، إلى جانب ناديي النصر والشباب من السعودية، ونادي الشمس من مصر. وتصدر نادي الشارقة لرياضة المرأة الترتيب العام بإحرازه خمس ميداليات ذهبية، فيما حل ناديا أبوظبي للمبارزة والفجيرة للفنون القتالية في المركز الثاني بأربع ميداليات ذهبية لكل منهما، وجاء نادي الشارقة الرياضي ثالثاً بميداليتين ذهبيتين، بينما نال كل من نادي النصر السعودي وأكاديمية ((إم كي)) ميدالية ذهبية واحدة.
وأكد موسى البلوشي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، أن البطولة محطة مهمة ضمن برنامج إعداد اللاعبين واللاعبات للاستحقاقات الخارجية، مشيراً إلى دورها في تعزيز الاحتكاك الفني للمنتخبات الوطنية.
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