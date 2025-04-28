الحنيطي يستقبل معاون رئيس الأركان لهيئة التسليح والتجهيز الكويتية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الإثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، معاون رئيس الأركان لهيئة التسليح والتجهيز الكويتية العميد الركن الشيخ خليفة دعيج الصباح والوفد المرافق.



وبحث اللواء الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مجال الصناعات الدفاعية، وتعزيز أواصر التعاون الاستراتيجي العسكري المشترك بين البلدين الشقيقين، وترسيخ العلاقات الثنائية الوطيدة المبنية على الرؤى والتطلعات المستقبلية، والتي أرستها القيادة الحكيمة في المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت الشقيقة.



بدوره، أشاد الشيخ خليفة الصباح بما شهدته القوات المسلحة الأردنية من تحديث وتطوير مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط الجيشين الشقيقين وخاصة في المجال التسليح والتجهيز.



حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والملحق العسكري الكويتي.