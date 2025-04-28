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بعد عطلة عيد العمال .. بلاغ مرتقب بعطلة رسمية جديدة بالاردن

بعد عطلة عيد العمال .. بلاغ مرتقب بعطلة رسمية جديدة بالاردن

2025-04-28 08:12:16
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بعد بلاغ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بتعطيل دوام الوزارات والدوائر الرسمية، يوم الخميس الموافق للأول من أيار المقبل لعام 2025 ميلادية، احتفاء بيوم العمال العالمي.
ينتظر الأردنيون يوم عطلة رسمية اخر الشهر القادم وسيكون يوم الأحد، 25 أيار، وهو يوم عطلة وطنية تحتفي بذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية.
وسيصدر خلال الايام القادمة بلاغ رسمي من رئيس الوزراء بتعطيل دوام الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة بهذه المناسبة .

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