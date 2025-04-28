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بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 40.0 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025

بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 40.0 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025

2025-04-28 03:13:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر الأولى من عام 2025، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 40.0 مليون دينار، بارتفاع نسبته 4.1% مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وفي تعليقه على هذه النتائج، أكد رئيس مجلس الادارة، عبد الإله الخطيب، أن النتائج المالية الايجابية التي تم تحقيقها تثبت متانة وقوة المركز المالي للبنك وتعكس نجاح سياسات المجموعة واستراتيجيتها المتكاملة ورؤيتها الشاملة المستندة الى القدرات والامكانيات المتكاملة لمجموعة البنك.
واضاف الخطيب ان النتائج التي تم تحقيقها خلال الربع الأول من عام 2025 تؤكد كفاءة البنك وحصافته في ادارة السيولة وتوجيه الموارد لتحقيق أفضل عائد للمساهمين.
ومن جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، المؤشرات المالية الرئيسية للربع الاول من عام 2025، والتي تعكس كفاءة مختلف القطاعات التشغيلية للمجموعة، ومواصلتها تحقيق النمو المستهدف خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأوضح الصفدي الى أن هذا الأداء الايجابي يعد امتداداً لمسيرة نجاح البنك وقوة مركزه المالي، ويأتي استمرارا لجهود البنك في الحفاظ على المسار التصاعدي للربحية، كما يعكس النهج الحصيف الذي يتبناه البنك ويثبت قدرته على التعامل بمرونة كبيرة مع الظروف والتحديات الاقتصادية.
وبين الصفدي أن النتائج المالية التي تم تحقيقها جاءت متوافقة مع خطط البنك واستراتيجيته وأكدت مكانة البنك الراسخة في القطاع المصرفي ومواصلة تحقيق نمو مستدام في النتائج.
وأشار الصفدي الى ارتفاع العائد على حقوق الملكية للمساهمين ليصل الى مستوى 11.6% للربع الأول من العام الحالي، إضافة الى ارتفاع العائد على متوسط الموجودات ليصل الى 1.7%، ويعكس هذا الأداء القوي كفاءة البنك التشغيلية وإدارة الموجودات والمطلوبات بفعالية.
واضاف الصفدي ان مجموعة البنك تمكنت خلال الربع الاول من العام الحالي من تحقيق نمو قوي في صافي التسهيلات الائتمانية بلغت نسبته 5.2%؜ منذ بداية العام لتصل إلى 4.8 مليار دينار كما في نهاية الربع الأول من عام 2025، وقد انعكس هذا النمو إيجابيا على اجمالي الدخل والربح التشغيلي والحصة السوقية للبنك.
وبين الصفدي ان مجموعة البنك حافظت على تعزيز مصادر الأموال لديها، فارتفعت ودائع العملاء منذ بداية العام لتصل إلى 6.0 مليار دينار كما في نهاية الربع الأول من العام 2025، إضافة إلى المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.4 مليار دينار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3% كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.
وأكد الصفدي أن البنك سيواصل تقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء، وطرح العديد من المنتجات والمبادرات والحلول المصرفية المتكاملة المتسمة بالتطور والسهولة والأمان، في ظل بيئة مصرفية حديثة تليق بمكانة بنك الاسكان المتقدمة وارثه العريق في السوق المصرفية الأردنية.

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