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حزب المعارضة في كوريا الجنوبية يختار زعيمه السابق لي جاي ميونغ مرشحا للانتخابات الرئاسية

حزب المعارضة في كوريا الجنوبية يختار زعيمه السابق لي جاي ميونغ مرشحا للانتخابات الرئاسية

2025-04-27 10:41:38
(MENAFN- Al-Anbaa)

اختار حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية أمس زعيمه السابق لي جاي ميونغ ليكون مرشحه للانتخابات الرئاسية في يونيو، عقب عزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
وسيمثل لي، الذي فاز بالترشيح بغالبية ساحقة بلغت 89.7% من الأصوات، الحزب الديموقراطي في مواجهة مرشح من حزب قوة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون.
وستجري الانتخابات الرئاسية في 3 يونيو.
كوريا الجنوبية بلا قيادة فعلية منذ ديسمبر، حين حاول الرئيس السابق يون تقويض الحكم المدني بإعلانه الأحكام العرفية، لكن البرلمان سارع إلى عزله.
وقال لي في مؤتمر حزبي في غويانغ شمال غرب العاصمة سيول: «لقد أوكل إلي الشعب مهمة استعادة السلطة بانتصار ساحق وإنهاء حقبة التمرد والتراجع القديمة».
وأضاف المرشح البالغ 60 عاما: «سأرد ثقتكم ببناء أمة جديدة بحق - جمهورية كورية أصيلة تفيض بالأمل والشغف».
وخسر لي جاي ميونغ الانتخابات الرئاسية عام 2022 أمام يون سوك يول بأضيق فارق في تاريخ البلاد.
وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن لي يتقدم بفارق كبير على المنافسين الآخرين، حيث حصل على 38% من نوايا التصويت في أحدث استطلاع لمؤسسة «غالوب».
ومن المقرر أن يعلن حزب الشعب التقدمي عن مرشحه السبت. ومن بين المرشحين هان دونغ هون الرئيس السابق للحزب، وكيم مون سو وزير العمل السابق في عهد يون.

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