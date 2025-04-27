قطر تشير إلى تقدم في محادثات هدنة غزة وترفض تجويع الفلسطينيين

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن بلاده بحثت مع تركيا استئناف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك في الدوحة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بالعاصمة القطرية الدوحة أمس.وشدد رئيس الوزراء القطري القطري على رفض تجويع الشعب الفلسطيني واستخدام الاحتلال الإسرائيلي التجويع سلاحا.وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن قطر ستواصل جهودها مع شركائها لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن الوساطة القطرية عملت على تقريب وجهات النظر، إلا أنها قوبلت بسيل «من الإشاعات المغرضة».وأضاف أن الهدف من المفاوضات الحالية بشأن غزة هو الإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب، مؤكدا أن تعاملات الدوحة واضحة وثبت عدم صحة الادعاءات ضدها. وجدد تأكيده أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أكدت مرارا وعلنا استعدادها لإعادة جميع الأسرى.وأشار الشيخ محمد بن عبدالرحمن، إلى أن مفاوضات وقف إطلاق النار لم تتوقف، وأن الدوحة تواصل التنسيق مع مصر للتقدم نحو المرحلة الثانية.وأشار إلى أن قطر محبة للسلام ولعبت أدوارا كبيرة في وساطات متعددة. ولفت إلى أن هناك حملة علاقات عامة شنت ضد قطر في إسرائيل.من جهته، قال وزير الخارجية التركي إن الشراكة الإستراتيجية مع قطر تدعم استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن إسرائيل ترتكب تطهيرا عرقيا في غزة وتمنع وصول الغذاء، رغم موافقة الجانب الفلسطيني على وقف إطلاق النار، متهما تل أبيب بـ«التعنت».وشكر الوزير التركي قطر على جهودها، مؤكدا أن الأولوية هي إحياء الهدنة وإدخال المساعدات إلى غزة، مع التشديد على أن «مفتاح السلام» هو حل الدولتين.وقال «إن مساعينا هنا في قطر تكمل المساعي القطرية - المصرية لإنهاء الحرب على غزة».في السياق ذاته، أفادت قناتا «العربية» و«الحدث»، بأن المشاورات التي أجرتها حركة حماس في القاهرة بشأن وقف النار في قطاع غزة تركزت على «صفقة شاملة» تتضمن تبادلا للأسرى على مرحلة واحدة تزامنا مع وقف لإطلاق النار بشكل شامل وانسحاب إسرائيلي من غزة، وفقا لجدول زمني محدد. كما أضافت القناتان أن حركة حماس أبلغت الوسطاء «ضرورة وقف التصعيد لسلامة الأسرى».من جهتهم، جدد الوسطاء مطالبتهم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأن تعد ملفا كاملا عن وضع الأسرى الحالي وتسلمه بحد أقصي في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل.وأشارت إلى أن الوسطاء يبحثون هدنة مؤقتة في غزة حال تعثر المفاوضات، فيما ترفض إسرائيل الهدنة المؤقتة وتريد حسم ملف سلاح حماس.إلى ذلك، طالب برنامج الأغذية العالمي بإدخال الغذاء إلى غزة، مشيرا الى ان مليوني شخص في غزة يعتمدون كليا على المساعدات الغذائية والوضع على حافة الانهيار. «ونحتاج إلى وصول الغذاء لقطاع غزة فورا».من جهة اخرى، قالت غرفة تجارة وصناعة غزة إن إغلاق المعابر خلف تداعيات كارثية وغير مسبوقة على جميع مناحي الحياة في القطاع، وتسبب في ارتفاع جنوني لأسعار السلع الغذائية حيث وصلت إلى أكثر من 500%.وأضافت الغرفة ان سكان القطاع لجأوا إلى مياه غير صالحة للشرب بسبب عدم توافر مياه نقية بسبب إغلاق المعابر.وقالت ان منع دخول المساعدات تجويع متعمد يستخدم سلاحا ضد الفلسطينيين، مضيفة ان مستويات الفقر في القطاع وصلت إلى أكثر من 90%.ميدانيا، أفاد الناطق باسم الدفاع المدني بأن 8 فلسطينيين على الأقل قتلوا فجر أمس إثر عدة غارات جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي في قطاع غزة. وقال محمود بصل لوكالة فرانس برس: «تم نقل 8 شهداء على الأقل وعشرات المصابين إثر عدة غارات عدوانية إسرائيلية فجر أمس بمناطق مختلفة في قطاع غزة».وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس ارتفاع حصيلة الحرب إلى 52243 قتيلا بعدما تم التحقق من هوية مئات الأشخاص الذين كانوا مدرجين سابقا على أنهم مفقودون قبل تأكيد مقتلهم.وقالت الوزارة التي تديرها حركة حماس في بيان «تمت إضافة 697 شهيدا في الإحصائية التراكمية للشهداء أمس بعدما اكتملت كل البيانات الخاصة بهم عبر اللجنة القضائية في وزارة الصحة» المختصة بمتابعة ملف المفقودين.وأوضح د.خليل الدقران المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى لوكالة فرانس برس، أنه «بما يخص المفقودين تحت الأنقاض: أبلغ ذووهم عنهم وكانوا في عداد المفقودين، ولكن تم انتشال جثامينهم إما من تحت الأنقاض أو من مناطق لم تكن الطواقم الطبية قادرة للوصول إليها بسبب تواجد الجيش الإسرائيلي فيها».

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