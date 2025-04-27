"طائرة" القادسية يتوج بلقب دوري تحت 16 سنة

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"طائرة" القادسية يتوج بلقب دوري تحت 16 سنة
(MENAFN- Al-Anbaa)
أحرز فريق نادي القادسية لقب دوري تحت 16 سنة للكرة الطائرة بعد فوزه على كاظمة في المباراة الختامية بنتيجة 3-0، فيما جاء اليرموك ثانيا والكويت ثالثا.
وقام رئيس اتحاد الكرة الطائرة د.جابر المري ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد د.جابر الشريف ورئيس اتحاد الطائرة السابق كمال الأيوني وعضو مجلس إدارة نادي القادسية د.حسين القبندي وعضو مجلس إدارة نادي اليرموك خالد الفيلكاوي بتسليم الميداليات التذكارية للفرق الثلاثة وكأس البطولة إلى قائد القادسية.
أحرز فريق نادي القادسية لقب دوري تحت 16 سنة للكرة الطائرة بعد فوزه على كاظمة في المباراة الختامية بنتيجة 3-0، فيما جاء اليرموك ثانيا والكويت ثالثا.
وقام رئيس اتحاد الكرة الطائرة د.جابر المري ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد د.جابر الشريف ورئيس اتحاد الطائرة السابق كمال الأيوني وعضو مجلس إدارة نادي القادسية د.حسين القبندي وعضو مجلس إدارة نادي اليرموك خالد الفيلكاوي بتسليم الميداليات التذكارية للفرق الثلاثة وكأس البطولة إلى قائد القادسية.
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