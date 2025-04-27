"طائرة" القادسية يتوج بلقب دوري تحت 16 سنة

أحرز فريق نادي القادسية لقب دوري تحت 16 سنة للكرة الطائرة بعد فوزه على كاظمة في المباراة الختامية بنتيجة 3-0، فيما جاء اليرموك ثانيا والكويت ثالثا.وقام رئيس اتحاد الكرة الطائرة د.جابر المري ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد د.جابر الشريف ورئيس اتحاد الطائرة السابق كمال الأيوني وعضو مجلس إدارة نادي القادسية د.حسين القبندي وعضو مجلس إدارة نادي اليرموك خالد الفيلكاوي بتسليم الميداليات التذكارية للفرق الثلاثة وكأس البطولة إلى قائد القادسية.

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