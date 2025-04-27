24% نسبة ارتفاع عدد الشقق المباعة فوق الـ150مترا خلال الشهر الحالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت نسبة بيوع الشقق التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مربعا، 24 بالمئة خلال الشهر الحالي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بفضل قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 12 تشرين الثاني الماضي بإعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مربعا ما نسبته 50 بالمئة من رسوم التسجيل.



وقالت دائرة الأراضي والمساحة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن عدد الشقق المباعة خلال الشهر الحالي بلغت 969 شقة من إجمالي عدد الشقق المباعة منذ صدور القرار الذي بلغ 5755 شقة والتي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا.



وأكدت الدائرة، نجاح القرار في تنشيط سوق العقار وتعزيزه، إذ يعتبر المحرك الأساسي للعديد من قطاعات الإنتاج والخدمات، إضافة الى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.



كما، أكدت أهمية مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية ودوره في تسهيل إجراءات التملك للبنوك والشركات التي تمارس أعمال التأجير التمويلي، إضافة الى التعديلات الجوهرية على عمل لجان إزالة الشيوع وتوسيع صلاحيات رؤساء اللجان من أجل فض النزاعات على الملكية بين الشركاء بشكل يضمن حماية حقوق المالكين واستقرار ملكياتهم واستغلالها بشكل مثالي.



وأشارت إلى أن الدائرة تعمل على تحديث وتطوير عملها وفق أفضل الممارسات العالمية، وتنفذ خططا واستراتيجيات تعزز البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني الذي يؤثر نشاطه على العديد من القطاعات المرتبطة به.