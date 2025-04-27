مديريتا تربية الجامعة والأغوار الجنوبية تتصدران دورة الاستقلال الرياضية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 نيسان (بترا)- تصدرت مديريتا تربية الجامعة والأغوار الجنوبية، نهائيات الدورة الرياضية الـ23 (الاستقلال) التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.

وكانت نتائج اليوم السابع على النحو الآتي: في منافسات كرة السلة (3×3)، حصلت تربية الجامعة على الميدالية الذهبية، وتربية عمان على الميدالية الفضية، وتربية ناعور على الميدالية البرونزية.

وفي كرة الطائرة الشاطئية، حصلت الأغوار الجنوبية على الميدالية الذهبية، وتربية ماركا على الميدالية الفضية، وتربية الجامعة على الميدالية البرونزية.

وفي خماسي كرة القدم، فازت ماركا على الثقافة العسكرية، والرصيفة على إربد، والجامعة على قصبة عمان، والقويسمة على الزرقاء الأولى.

وفي كرة اليد، تعادلت عمان ووادي السير، وفازت بني كنانة على الرصيفة، والأغوار الجنوبية على إربد، والجامعة على القويسمة.

وفي كرة السلة، فازت تربية الزرقاء الأولى على العقبة، وعمان على وادي السير، والجامعة على إربد، والقويسمة على ناعور.

أما في كرة الطائرة، ففازت تربية الأغوار الجنوبية على القويسمة، والجامعة على الزرقاء الأولى، وماركا على الرصيفة، وعمان على الطيبة.

وفي كرة الطاولة، فازت تربية الجامعة على المزار الشمالي، والقويسمة على عمان، وماركا على العقبة، وبني كنانة على الزرقاء الأولى، والجامعة على القويسمة، وماركا على الزرقاء الأولى، وبني كنانة على العقبة.

أما في الريشة الطائرة، ففازت تربية الجامعة على القويسمة، وإربد على الرصيفة، وماركا على جرش، وعمان على الزرقاء الثانية، والجامعة على إربد، والرصيفة على القويسمة، وجرش على عمان، وماركا على الزرقاء الثانية، والجامعة على الرصيفة، وإربد على القويسمة، وجرش على الزرقاء الثانية، وماركا على عمان.

أما في الشطرنج، ففازت تربية الجامعة على الزرقاء الأولى، والثقافة العسكرية، والكرك، والرمثا. وفازت تربية إربد على الثقافة العسكرية، والكرك، والرمثا، وماركا. وفازت تربية ماركا على الكرك، والرمثا. وفازت تربية الرمثا على العقبة، وفازت تربية العقبة على الثقافة العسكرية.

--(بترا)

ع س/ ن ح/ف ق

27/04/2025 18:07:30