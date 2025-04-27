مديريتا تربية الجامعة والأغوار الجنوبية تتصدران دورة الاستقلال الرياضية

مديريتا تربية الجامعة والأغوار الجنوبية تتصدران دورة الاستقلال الرياضية
عمان 27 نيسان (بترا)- تصدرت مديريتا تربية الجامعة والأغوار الجنوبية، نهائيات الدورة الرياضية الـ23 (الاستقلال) التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.
وكانت نتائج اليوم السابع على النحو الآتي: في منافسات كرة السلة (3×3)، حصلت تربية الجامعة على الميدالية الذهبية، وتربية عمان على الميدالية الفضية، وتربية ناعور على الميدالية البرونزية.
وفي كرة الطائرة الشاطئية، حصلت الأغوار الجنوبية على الميدالية الذهبية، وتربية ماركا على الميدالية الفضية، وتربية الجامعة على الميدالية البرونزية.
وفي خماسي كرة القدم، فازت ماركا على الثقافة العسكرية، والرصيفة على إربد، والجامعة على قصبة عمان، والقويسمة على الزرقاء الأولى.
وفي كرة اليد، تعادلت عمان ووادي السير، وفازت بني كنانة على الرصيفة، والأغوار الجنوبية على إربد، والجامعة على القويسمة.
وفي كرة السلة، فازت تربية الزرقاء الأولى على العقبة، وعمان على وادي السير، والجامعة على إربد، والقويسمة على ناعور.
أما في كرة الطائرة، ففازت تربية الأغوار الجنوبية على القويسمة، والجامعة على الزرقاء الأولى، وماركا على الرصيفة، وعمان على الطيبة.
وفي كرة الطاولة، فازت تربية الجامعة على المزار الشمالي، والقويسمة على عمان، وماركا على العقبة، وبني كنانة على الزرقاء الأولى، والجامعة على القويسمة، وماركا على الزرقاء الأولى، وبني كنانة على العقبة.
أما في الريشة الطائرة، ففازت تربية الجامعة على القويسمة، وإربد على الرصيفة، وماركا على جرش، وعمان على الزرقاء الثانية، والجامعة على إربد، والرصيفة على القويسمة، وجرش على عمان، وماركا على الزرقاء الثانية، والجامعة على الرصيفة، وإربد على القويسمة، وجرش على الزرقاء الثانية، وماركا على عمان.
أما في الشطرنج، ففازت تربية الجامعة على الزرقاء الأولى، والثقافة العسكرية، والكرك، والرمثا. وفازت تربية إربد على الثقافة العسكرية، والكرك، والرمثا، وماركا. وفازت تربية ماركا على الكرك، والرمثا. وفازت تربية الرمثا على العقبة، وفازت تربية العقبة على الثقافة العسكرية.
--(بترا)
ع س/ ن ح/ف ق
27/04/2025 18:07:30
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