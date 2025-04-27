أدوبي تُطلق تطبيق Firefly وتُحدث ثورة إبداعية بأدوات ذكاء اصطناعي متقدمة

أدوبي تُطلق تطبيق Firefly وتُحدث ثورة إبداعية بأدوات ذكاء اصطناعي متقدمة
أبرز النقاط:
تطبيق Firefly (عبر الويب) يتيح إنشاء محتوى بصري وصوتي باستخدام نماذج توليدية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
إطلاق نموذجي Firefly Image Model 4 وUltra لتوليد صور بدقة عالية تصل إلى 2K، مع تحكم متقدم بالتفاصيل.
إتاحة Firefly Video للعامة لتوليد وتحرير فيديوهات من نصوص وصور.
إطلاق Adobe Vector Model لتحويل النصوص إلى شعارات ورسومات متجهة.
دمج نماذج توليدية خارجية ضمن المنصة مثل GPT-4o من OpenAI وImagen 3 من Google.
دعم حماية الملكية عبر تطبيق Content Authenticity المجاني لإرفاق بيانات اعتماد رقمية مع المحتوى.
لبنان 2
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