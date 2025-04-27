أدوبي تُطلق تطبيق Firefly وتُحدث ثورة إبداعية بأدوات ذكاء اصطناعي متقدمة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "أدوبي" عن مجموعة من الابتكارات الذكية خلال مؤتمر Max London، أبرزها إطلاق تطبيق Firefly الجديد، إلى جانب تحسينات كبيرة في نماذج الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور والفيديو والصوت والتصميمات المتجهة.



أبرز النقاط:

تطبيق Firefly (عبر الويب) يتيح إنشاء محتوى بصري وصوتي باستخدام نماذج توليدية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

إطلاق نموذجي Firefly Image Model 4 وUltra لتوليد صور بدقة عالية تصل إلى 2K، مع تحكم متقدم بالتفاصيل.

إتاحة Firefly Video للعامة لتوليد وتحرير فيديوهات من نصوص وصور.

إطلاق Adobe Vector Model لتحويل النصوص إلى شعارات ورسومات متجهة.

دمج نماذج توليدية خارجية ضمن المنصة مثل GPT-4o من OpenAI وImagen 3 من Google.

دعم حماية الملكية عبر تطبيق Content Authenticity المجاني لإرفاق بيانات اعتماد رقمية مع المحتوى.

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