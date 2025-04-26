بسبب هدية شقيق زوجها.. امرأة تطلب الخلع بعد 6 سنوات زواج

بسبب هدية شقيق زوجها.. امرأة تطلب الخلع بعد 6 سنوات زواج
خبرني - نظرت محكمة أسرة "مدينة نصر" في مصر، دعوى خلع أقامتها سيدة ضد زوجها، صاحب مصنع متخصص في إنتاج أدوات المائدة الورقية، بسبب ما وصفته بالبخل الشديد والتعدي عليها بالضرب، بعد 6 سنوات من الزواج.
وأوضحت المحامية نهى الجندي لـ"24" تفاصيل الواقعة التي بدأت خلال تجمع عائلي بسيط جمع الزوجين مع أفراد من العائلة، حيث فوجئت الزوجة بأن شقيق زوجها، الذي يعمل موظفاً في المصنع ذاته، تحدث بكل فخر عن إهدائه زوجته سلسلة ذهبية بمناسبة ذكرى زواجهما.
من ناحيتها، كانت الزوجة تطالب زوجها مراراً، خاصة مع اقتراب عيد ميلادها الأخير، بأن يهديها قطعة ذهبية كرمز للمحبة، لكنها كانت تقابل دائماً برفض قاطع دون مبرر واضح، رغم أن وضعه المالي يسمح بذلك، كونه مالك المصنع.
وذكرت المدعية أن تصرف شقيق زوجها أثار مشاعر الغضب والحزن بداخلها، خاصة أنه وعلى الرغم من دخله المحدود مقارنة بأخيه، أبدى كرماً وتقديراً لزوجته، بعكس زوجها الذي لم يبد أي مبادرة مشابهة، رغم إلحاحها.
وعندما عاتبت الزوجة زوجها بلغة حزينة في حديث خاص بينهما، تطور الأمر سريعاً إلى مشادة كلامية، تبعها اعتداء بالضرب عليها، ما دفعها لاحقاً إلى اتخاذ قرار حاسم بإنهاء العلاقة الزوجية.
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