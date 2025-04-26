بسبب هدية شقيق زوجها.. امرأة تطلب الخلع بعد 6 سنوات زواج

خبرني - نظرت محكمة أسرة "مدينة نصر" في مصر، دعوى خلع أقامتها سيدة ضد زوجها، صاحب مصنع متخصص في إنتاج أدوات المائدة الورقية، بسبب ما وصفته بالبخل الشديد والتعدي عليها بالضرب، بعد 6 سنوات من الزواج.

وأوضحت المحامية نهى الجندي لـ"24" تفاصيل الواقعة التي بدأت خلال تجمع عائلي بسيط جمع الزوجين مع أفراد من العائلة، حيث فوجئت الزوجة بأن شقيق زوجها، الذي يعمل موظفاً في المصنع ذاته، تحدث بكل فخر عن إهدائه زوجته سلسلة ذهبية بمناسبة ذكرى زواجهما.

من ناحيتها، كانت الزوجة تطالب زوجها مراراً، خاصة مع اقتراب عيد ميلادها الأخير، بأن يهديها قطعة ذهبية كرمز للمحبة، لكنها كانت تقابل دائماً برفض قاطع دون مبرر واضح، رغم أن وضعه المالي يسمح بذلك، كونه مالك المصنع.

وذكرت المدعية أن تصرف شقيق زوجها أثار مشاعر الغضب والحزن بداخلها، خاصة أنه وعلى الرغم من دخله المحدود مقارنة بأخيه، أبدى كرماً وتقديراً لزوجته، بعكس زوجها الذي لم يبد أي مبادرة مشابهة، رغم إلحاحها.

وعندما عاتبت الزوجة زوجها بلغة حزينة في حديث خاص بينهما، تطور الأمر سريعاً إلى مشادة كلامية، تبعها اعتداء بالضرب عليها، ما دفعها لاحقاً إلى اتخاذ قرار حاسم بإنهاء العلاقة الزوجية.