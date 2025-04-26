مبادرة نوبل للمرأة تطالب بوضع حد فوري للإبادة الجماعية في غزة

مبادرة نوبل للمرأة تطالب بوضع حد فوري للإبادة الجماعية في غزة
جاء ذلك في بيان صادر عن "مبادرة نوبل للمرأة"، أعلنت فيه عن "تضامنها الثابت وغير المشروط مع النساء الفلسطينيات".
وأكدت المبادرة "الحاجة الملحة لتحرك نسوي وسياسي قائم على الحقوق" ضد الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وطالبت المبادرة "بوضع حد فوري للإبادة الجماعية والاحتلال غير الشرعي اللذين تمارسهما إسرائيل" في غزة والضفة الغربية.
وأكدت "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، إضافة إلى حق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين".
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