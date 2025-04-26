مبادرة نوبل للمرأة تطالب بوضع حد فوري للإبادة الجماعية في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) أوتاو/PNN- طالبت نساء حائزات على جائزة نوبل للسلام، اليوم السبت، بوضع حد فوري للإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، والاحتلال للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان صادر عن "مبادرة نوبل للمرأة"، أعلنت فيه عن "تضامنها الثابت وغير المشروط مع النساء الفلسطينيات".

وأكدت المبادرة "الحاجة الملحة لتحرك نسوي وسياسي قائم على الحقوق" ضد الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وطالبت المبادرة "بوضع حد فوري للإبادة الجماعية والاحتلال غير الشرعي اللذين تمارسهما إسرائيل" في غزة والضفة الغربية.

وأكدت "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، إضافة إلى حق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين".

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