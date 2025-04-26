56 شهيدا بمجازر إسرائيلية بقطاع غزة خلال يوم

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 26 نيسان(بترا)- قالت وزارة الصحة في غزة إنه وصل الى مستشفيات قطاع غزة 56 شهيدا و 108 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، الى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأضافت، إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 وصل الى 51495 شهيدا و 117524 مصابا، كما ارتفعت حصيلة استئناف العدوان الإسرائيلي على القطاع بعد اتفاقية الهدنة في 18 آذار الماضي الى 2111 شهيدا و 5483 مصابا.

--(بترا)

أ ش/ أ أ/ف ق

26/04/2025 14:07:35