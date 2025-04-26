56 شهيدا بمجازر إسرائيلية بقطاع غزة خلال يوم

56 شهيدا بمجازر إسرائيلية بقطاع غزة خلال يوم
غزة 26 نيسان(بترا)- قالت وزارة الصحة في غزة إنه وصل الى مستشفيات قطاع غزة 56 شهيدا و 108 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، الى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأضافت، إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 وصل الى 51495 شهيدا و 117524 مصابا، كما ارتفعت حصيلة استئناف العدوان الإسرائيلي على القطاع بعد اتفاقية الهدنة في 18 آذار الماضي الى 2111 شهيدا و 5483 مصابا.
--(بترا)
أ ش/ أ أ/ف ق
26/04/2025 14:07:35
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