انخفاض طفيف في معدل البطالة في مصر عام 2024

MENAFN - Al-Bayan) أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم السبت أن معدل البطالة بلغ 6.6 بالمئة في عام 2024 بانخفاض قدره 0.4 بالمئة عن العام السابق.

وأوضح الجهاز أن عدد المتعطلين في أكبر الدول العربية سكانا بلغ 2.113 مليون في عام 2024 -من بينهم 1.091 مليون من الذكور و1.022 مليون من الإناث- بانخفاض قدره 77 ألف متعطل أو ما يعادل 3.5 بالمئة مقارنة مع 2023.

وبلغت تقديرات المشتغلين 29.93 مليونا عام 2024 مقابل 28.96 مليون في 2023 بزيادة قدرها 3.3 بالمئة عن عام 2023.

وأشارت بيانات في وقت سابق إلى أن عدد سكان مصر في الداخل وصل هذا الشهر إلى 107 ملايين و500 ألف نسمة.

وكشفت بيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل البطالة تراجع إلى 6.4 بالمئة خلال الربع الرابع لعام 2024 من 6.7 بالمئة في الربع الثالث من نفس العام.