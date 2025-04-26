بكين: لا محادثات تجارية مع واشنطن رغم مزاعم ترامب
في مقابلة أجريت في 22 من ابريل مع مجلة "تايم" ونشرت الجمعة، لم يحدد ترامب موعد المكالمة مع الزعيم الصيني أو ما دار فيها من نقاش. وقال "لقد اتصل بي، ولا أعتقد أن ذلك يشير إلى ضعف منه".
ونفت وزارة التجارة الصينية الخميس إجراء بكين وواشنطن مفاوضات اقتصادية أو تجارية.
وفي بيان نشر السبت على "وي شات"، كررت سفارة بكين في العاصمة الامريكية هذا الموقف.
وقالت ""لم تجر أي مشاورات أو مفاوضات بين الصين والولايات المتحدة بشأن قضايا الرسوم الجمركية ناهيك عن أي اتفاق".
ولم يذكر البيان ترامب أو شي بالاسم، ولم يشر مباشرة إلى ادعاء ترامب بإجراء مكالمة هاتفية، لكنه قال إن تصريحات الولايات المتحدة حول استمرار الحوار بشأن الرسوم الجمركية "مضللة".
وأكد البيان "هذه الحرب التجارية بدأها الجانب الامريكي ... في حال أرادت الولايات المتحدة حقا حل المشكلة من خلال الحوار، فعليها أولا تصحيح أخطائها، والتوقف عن تهديد الآخرين والضغط عليهم، والإلغاء الكامل لجميع إجراءات الرسوم الجمركية الأحادية الجانب ضد الصين".
ويخوض أكبر اقتصادين في العالم معركة تجارية متصاعدة، على خلفية الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على السلع الصينية ووصلت إلى 145 في المئة على الكثير من المنتجات.
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