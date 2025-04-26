بكين: لا محادثات تجارية مع واشنطن رغم مزاعم ترامب

MENAFN - Al-Bayan) أكدت الصين اليوم السبت أنها لم تجر أي محادثات مع الولايات المتحدة بشأن القضايا التجارية، على الرغم من ادعاء الرئيس دونالد ترامب تلقيه اتصالا هاتفيا من الرئيس الصيني شي جينبينغ.

في مقابلة أجريت في 22 من ابريل مع مجلة "تايم" ونشرت الجمعة، لم يحدد ترامب موعد المكالمة مع الزعيم الصيني أو ما دار فيها من نقاش. وقال "لقد اتصل بي، ولا أعتقد أن ذلك يشير إلى ضعف منه".

ونفت وزارة التجارة الصينية الخميس إجراء بكين وواشنطن مفاوضات اقتصادية أو تجارية.

وفي بيان نشر السبت على "وي شات"، كررت سفارة بكين في العاصمة الامريكية هذا الموقف.

وقالت ""لم تجر أي مشاورات أو مفاوضات بين الصين والولايات المتحدة بشأن قضايا الرسوم الجمركية ناهيك عن أي اتفاق".

ولم يذكر البيان ترامب أو شي بالاسم، ولم يشر مباشرة إلى ادعاء ترامب بإجراء مكالمة هاتفية، لكنه قال إن تصريحات الولايات المتحدة حول استمرار الحوار بشأن الرسوم الجمركية "مضللة".

وأكد البيان "هذه الحرب التجارية بدأها الجانب الامريكي ... في حال أرادت الولايات المتحدة حقا حل المشكلة من خلال الحوار، فعليها أولا تصحيح أخطائها، والتوقف عن تهديد الآخرين والضغط عليهم، والإلغاء الكامل لجميع إجراءات الرسوم الجمركية الأحادية الجانب ضد الصين".

ويخوض أكبر اقتصادين في العالم معركة تجارية متصاعدة، على خلفية الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على السلع الصينية ووصلت إلى 145 في المئة على الكثير من المنتجات.