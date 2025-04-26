الجيش الروسي يؤكد استعادته منطقة كورسك من الأوكرانيين

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الجيش الروسي يؤكد استعادته منطقة كورسك من الأوكرانيين
(MENAFN- Al-Bayan) صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنه تم إرغام جميع القوات الأوكرانية على مغادرة منطقة كورسك الروسية.
وقال بيسكوف لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن فاليري جيراسيموف، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالخبر في اجتماع اليوم السبت، بحسب وكالة اسوشيتدبرس (أب).
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