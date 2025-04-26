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الجيش الروسي يؤكد استعادته منطقة كورسك من الأوكرانيين

الجيش الروسي يؤكد استعادته منطقة كورسك من الأوكرانيين

2025-04-26 07:14:03
(MENAFN- Al-Bayan) صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنه تم إرغام جميع القوات الأوكرانية على مغادرة منطقة كورسك الروسية.

وقال بيسكوف لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن فاليري جيراسيموف، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالخبر في اجتماع اليوم السبت، بحسب وكالة اسوشيتدبرس (أب).

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