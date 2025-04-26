الإمارات تشارك في أولمبياد الفيزياء الآسيوي 2025 بالظهران مايو المقبل

الإمارات تشارك في أولمبياد الفيزياء الآسيوي 2025 بالظهران مايو المقبل
تأتي مشاركة الإمارات تأكيدًا لالتزامها بدعم ورعاية الموهوبين في مجالات العلوم والتقنية، ضمن رؤيتها الوطنية لتعزيز الابتكار والريادة العلمية على مستوى المنطقة والعالم.
وحرصت المؤسسات التعليمية المعنية على إعداد الطلبة المشاركين من خلال برامج تدريبية مكثفة، تشمل الجوانب النظرية والتطبيقية للفيزياء .
ويخوض الطلبة المشاركون تحديات علمية متقدمة عبر اختبارين رئيسيين الأول نظري والآخر عملي، تمتد مدتهما على مدار 10 ساعات إجمالية، بما يعزز من خبراتهم الأكاديمية والبحثية ويؤهلهم للمشاركة المستقبلية في الأولمبياد الدولي للفيزياء.
وتشهد النسخة الحالية من الأولمبياد مشاركة واسعة من الدول الخليجية والعربية إلى جانب دول آسيوية رائدة في مجال العلوم مما يوفر بيئة تنافسية محفزة للطلبة الموهوبين.
ينظم الحدث وزارة التعليم السعودية، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ويُعد محطة رئيسية على طريق إعداد الطلبة المتميزين علميًا، إذ تأسس عام 2000 بمبادرة من إندونيسيا، ويُعقد سنويًا ليجمع أفضل العقول الشابة في القارة الآسيوية، ومن المخطط أن تستضيف كوريا الجنوبية النسخة المقبلة في عام 2026 تليها تايلاند عام 2027.
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