الإمارات تشارك في أولمبياد الفيزياء الآسيوي 2025 بالظهران مايو المقبل

MENAFN - Al-Bayan) تشارك دولة الإمارات في النسخة الـ 25 من أولمبياد الفيزياء الآسيوي (APhO 25) الذي تستضيفه مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية من 4 إلى 12 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 240 طالبًا وطالبة من 30 دولة آسيوية وأوقيانية.

تأتي مشاركة الإمارات تأكيدًا لالتزامها بدعم ورعاية الموهوبين في مجالات العلوم والتقنية، ضمن رؤيتها الوطنية لتعزيز الابتكار والريادة العلمية على مستوى المنطقة والعالم.

وحرصت المؤسسات التعليمية المعنية على إعداد الطلبة المشاركين من خلال برامج تدريبية مكثفة، تشمل الجوانب النظرية والتطبيقية للفيزياء .

ويخوض الطلبة المشاركون تحديات علمية متقدمة عبر اختبارين رئيسيين الأول نظري والآخر عملي، تمتد مدتهما على مدار 10 ساعات إجمالية، بما يعزز من خبراتهم الأكاديمية والبحثية ويؤهلهم للمشاركة المستقبلية في الأولمبياد الدولي للفيزياء.

وتشهد النسخة الحالية من الأولمبياد مشاركة واسعة من الدول الخليجية والعربية إلى جانب دول آسيوية رائدة في مجال العلوم مما يوفر بيئة تنافسية محفزة للطلبة الموهوبين.

ينظم الحدث وزارة التعليم السعودية، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ويُعد محطة رئيسية على طريق إعداد الطلبة المتميزين علميًا، إذ تأسس عام 2000 بمبادرة من إندونيسيا، ويُعقد سنويًا ليجمع أفضل العقول الشابة في القارة الآسيوية، ومن المخطط أن تستضيف كوريا الجنوبية النسخة المقبلة في عام 2026 تليها تايلاند عام 2027.