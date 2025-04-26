الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 نيسان (بترا)- حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، فيليب لازاريني، من أن أطفال قطاع غزة باتوا يتضورون جوعا بسبب السياسة المتعمدة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي من خلال الاستمرار في إغلاق المعابر ومنع دخول المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية إلى القطاع منذ الثاني من آذار الماضي.

وقال لازاريني في منشور له عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن مواصلة إسرائيل منع دخول الغذاء والأساسيات الأخرى هو تجويع بدوافع سياسية، مبينا أن أطفال غزة باتوا يتضورون جوعا.

وأوضح المسؤول الأممي، أن الحصار المشدد الذي تفرضه إسرائيل منذ 2 آذار الماضي يقترب من إتمام شهره الثاني، مؤكدا أن الدعوات المطالبة بإدخال الإمدادات الإنسانية لا تلقى آذانا صاغية.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة، نفاد مخزونه الغذائي بالكامل في غزة جراء الحصار المستمر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

--(بترا)

رصد/ ف ق/ أ أ/ف ق

26/04/2025 13:39:11