الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا

الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا
عمان 26 نيسان (بترا)- حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، فيليب لازاريني، من أن أطفال قطاع غزة باتوا يتضورون جوعا بسبب السياسة المتعمدة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي من خلال الاستمرار في إغلاق المعابر ومنع دخول المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية إلى القطاع منذ الثاني من آذار الماضي.
وقال لازاريني في منشور له عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن مواصلة إسرائيل منع دخول الغذاء والأساسيات الأخرى هو تجويع بدوافع سياسية، مبينا أن أطفال غزة باتوا يتضورون جوعا.
وأوضح المسؤول الأممي، أن الحصار المشدد الذي تفرضه إسرائيل منذ 2 آذار الماضي يقترب من إتمام شهره الثاني، مؤكدا أن الدعوات المطالبة بإدخال الإمدادات الإنسانية لا تلقى آذانا صاغية.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة، نفاد مخزونه الغذائي بالكامل في غزة جراء الحصار المستمر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
--(بترا)
رصد/ ف ق/ أ أ/ف ق
26/04/2025 13:39:11
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