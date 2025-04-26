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تنشيط السياحة تناقش التقرير السنوي لعام 2024
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقدت هيئة تنشيط السياحة اجتماع الهيئة العامة العادي، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة لينا عناب، ومدير عام الهيئة الدكتور عبد الرزاق عربيات، وأعضاء الهيئة، وممثلي الجهات الرسمية والخاصة ذات العلاقة، حيث تم استعراض التقرير السنوي لأعمال الهيئة لعام 2024، والقوائم المالية، وتقرير المدقق الحسابات القانوني.
وعرض مدير عام الهيئة، الدكتور عبد الرزاق عربيات، جملة من الإجراءات التي قامت بها الهيئة خلال عام 2024، من ضمنها حملات ترويجية مبتكرة في الأسواق العالمية، وتنظيم عدد من الفعاليات والمعارض الدولية التي أسهمت في تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية متميزة على خارطة السياحة العالمية، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ برامج سياحية نوعية شملت مختلف المحافظات.
كما ناقش الاجتماع تقرير المدقق القانوني المستقل، الذي بين من خلاله أن البيانات المالية لهيئة تنشيط السياحة تعبر بعدالة عن وضعها المالي، مؤكدًا التزامها بأعلى معايير الشفافية والحوكمة.
وعرض مدير عام الهيئة، الدكتور عبد الرزاق عربيات، جملة من الإجراءات التي قامت بها الهيئة خلال عام 2024، من ضمنها حملات ترويجية مبتكرة في الأسواق العالمية، وتنظيم عدد من الفعاليات والمعارض الدولية التي أسهمت في تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية متميزة على خارطة السياحة العالمية، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ برامج سياحية نوعية شملت مختلف المحافظات.
كما ناقش الاجتماع تقرير المدقق القانوني المستقل، الذي بين من خلاله أن البيانات المالية لهيئة تنشيط السياحة تعبر بعدالة عن وضعها المالي، مؤكدًا التزامها بأعلى معايير الشفافية والحوكمة.
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