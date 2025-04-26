  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تنشيط السياحة تناقش التقرير السنوي لعام 2024

تنشيط السياحة تناقش التقرير السنوي لعام 2024

2025-04-26 07:04:26
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقدت هيئة تنشيط السياحة اجتماع الهيئة العامة العادي، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة لينا عناب، ومدير عام الهيئة الدكتور عبد الرزاق عربيات، وأعضاء الهيئة، وممثلي الجهات الرسمية والخاصة ذات العلاقة، حيث تم استعراض التقرير السنوي لأعمال الهيئة لعام 2024، والقوائم المالية، وتقرير المدقق الحسابات القانوني.
وعرض مدير عام الهيئة، الدكتور عبد الرزاق عربيات، جملة من الإجراءات التي قامت بها الهيئة خلال عام 2024، من ضمنها حملات ترويجية مبتكرة في الأسواق العالمية، وتنظيم عدد من الفعاليات والمعارض الدولية التي أسهمت في تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية متميزة على خارطة السياحة العالمية، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ برامج سياحية نوعية شملت مختلف المحافظات.
كما ناقش الاجتماع تقرير المدقق القانوني المستقل، الذي بين من خلاله أن البيانات المالية لهيئة تنشيط السياحة تعبر بعدالة عن وضعها المالي، مؤكدًا التزامها بأعلى معايير الشفافية والحوكمة.

MENAFN26042025000208011052ID1109475396

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث