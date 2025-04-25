"أماني" تحصد الدكتوراه برسالة متميزة - جريدة الوطن السعودية

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"أماني" تحصد الدكتوراه برسالة متميزة - جريدة الوطن السعودية
(MENAFN- Al Watan) حصلت الباحثة أماني عبدالله القرني على درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الملك خالد، وذلك بعد مناقشة رسالتها العلمية التي جاءت بعنوان: ((الموروث الشعبي في روايات رجاء عالم)). وقد نالت الرسالة إشادة اللجنة، مع التوصية بطباعتها نظرًا لما تحتويه من قيمة علمية مميزة.
نبارك للدكتورة أماني هذا الإنجاز، ونتمنى لها مزيدًا من التوفيق والنجاح
نبارك للدكتورة أماني هذا الإنجاز، ونتمنى لها مزيدًا من التوفيق والنجاح
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