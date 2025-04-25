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"أماني" تحصد الدكتوراه برسالة متميزة - جريدة الوطن السعودية

"أماني" تحصد الدكتوراه برسالة متميزة - جريدة الوطن السعودية

2025-04-25 11:13:50
(MENAFN- Al Watan) حصلت الباحثة أماني عبدالله القرني على درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الملك خالد، وذلك بعد مناقشة رسالتها العلمية التي جاءت بعنوان: ((الموروث الشعبي في روايات رجاء عالم)). وقد نالت الرسالة إشادة اللجنة، مع التوصية بطباعتها نظرًا لما تحتويه من قيمة علمية مميزة.
نبارك للدكتورة أماني هذا الإنجاز، ونتمنى لها مزيدًا من التوفيق والنجاح

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