مدرستان تستحوذان على جائزة المدرسة المتميزة في "جوائز حمدان للأداء المتميز"

MENAFN - Al-Bayan) ">استحوذت مدرستان على جائزة ((المدرسة المتميزة)) ضمن الدورة المحلية لعام 2024 من جوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.

وقال مبارك علي خرباش الساعدي، مدير مدرسة أم غافة الثانوية في العين، إن سر تميز المدرسة يعود إلى تبنيها نهجاً مؤسسياً متكاملاً يقوم على التخطيط الاستراتيجي، والتحليل الدقيق للبيئة المدرسية، وتطبيق أدوات قياس فعّالة مثل تحليل SWOT، إلى جانب هيكل تنظيمي مرن يتيح وضوح الأدوار وسرعة اتخاذ القرار.

وأضاف أن المدرسة اعتمدت على أنظمة ذكية مثل TwinEd لتحليل الأداء الأكاديمي والسلوكي، وربطناها بلوحات إلكترونية محدثة لحظياً تتيح للإدارة والمعلمين التدخل الفوري وتحسين النتائج، كما أن التميز في مدرستنا هو ثقافة جماعية يشعر بها الطالب والمعلم وولي الأمر.

وفي السياق ذاته، عبّرت ليني شيفابرساد، مديرة مدرسة جيمس ميلينيوم في دبي، عن فخرها بهذا الإنجاز، مشيرة إلى أن المدرسة تبنت نهجاً تربوياً شمولياً يربط بين القيادة التعليمية، وتطوير الكفاءات، واستخدام البيانات في التخطيط والتقييم، وتعزيز الشراكة مع أولياء الأمور والمجتمع.