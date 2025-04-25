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170 موهبة عالمية تشارك في "هاكاثون أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي"

170 موهبة عالمية تشارك في "هاكاثون أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي"

2025-04-25 10:03:33
(MENAFN- Al-Bayan) استقطب ((هاكاثون أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي)) 170 موهبة عالمية استعرضوا مواهبهم في توظيف تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agentic AI)، الذي يعتبر أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في وقتنا الحالي.

وشهد اليوم الختامي للهاكاثون الذي انعقد ضمن فعاليات ((أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي)) الإعلان عن الفائزين بتحدياته بعد منافسات محتدمة شارك فيها متسابقون من مختلف الدول ومن عدة تخصصات لتصميم نماذج مستقلة للذكاء الاصطناعي.

وركزت هذه التحديات على تصميم حلول في القطاع العقاري، لتسهيل بحث الأفراد والمؤسسات والشركات عن الخيارات العقارية الأنسب لاحتياجاتهم بالاستفادة من البيانات، بالإضافة إلى تصميم نماذج مستقلة تفاعلية للسفر والتنقل الذكي.

بحيث تساعد المسافرين على تصميم أفضل الخطط للسفر والتنقل والإقامة وإجراء التعديلات عليها بحسب التحليلات الذكية المبنية على المعطيات في الوقت الفعلي . وحصل جميع المشاركين في ((هاكاثون أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي)) على شهادات معتمدة من كل من ((مؤسسة دبي للمستقبل)) و((هاك ماسترز)).

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