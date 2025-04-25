فضيحة في اميركا .. سياسي يسكر ابنته ثم يعتدي عليها جنسيا

خبرني - سجنت السلطات الأمريكية سياسيا من ولاية إنديانا، بعد تورطه في جريمة مروعة، حيث قام بإسكار ابنته في عيد ميلادها الحادي والعشرين، ثم اعتدى عليها جنسيا بعد أن فقدت وعيها.

وتم الحكم على جون جيساب، البالغ من العمر 50 عاما، بالسجن لمدة تتراوح بين 6 إلى 15 عاما عن الاعتداء المروع على لابنته راشيل كيسلينغ، الذي وقع حين كان يشغل منصب مفوض مقاطعة هانوك في ولاية إنديانا.

وقد تم توجيه تهمة الاعتداء الجنسي إليه، لكن خففت التهمة إلى محاولة اعتداء جنسي كجزء من صفقة مع الادعاء العام.

من جهتها، قدمت كيسلينغ بيانا مؤثرا قبل صدور حكم السجن، حيث قالت إنها أعلنت هويتها علنا بعد انتخاب والدها للمجلس رغم الاتهامات المشوهة.

وأفادت كيسلينغ للمحكمة قائلة: "منذ أن اعتدى علي والدي البيولوجي جنسيا في 26 يناير من العام الماضي، شعرت أن حياتي تحطمت".

كيسلينغ، التي تم تبنيها من قبل زوج والدتها وغيرت اسمها من جيساب إلى كيسلينغ قبل يوم من الجلسة، أوضحت أنها سعيدة لأن المحنة أصبحت وراءها.

وأضافت: "أمر بمراحل صعبة الآن من جميع النواحي"، مشيرة إلى أن تصرفات والدها كانت "مقززة".

كان من المفترض أن تكون رحلة عيد الميلاد إلى "هاراز لاس فيغاس" رحلة ممتعة، لكنها سرعان ما تحولت إلى كابوس، وفقا للادعاء العام وسجلات المحكمة.

وهناك، بدأ جيساب وابنته في المقامرة وشرب الكحول في صالة القمار. وعلى الرغم من شعورها بالتوعك، شجعها والدها على "مواصلة شرب الكحول"، حسبما ذكر المدعون. وأسقاها بثلاثة مشروبات "لونغ آيلاند آيس تي" الكحولي، وبينما كانت ترغب في التوقف، دفعها للاستمرار.

وقال لها: "ما يحدث في فيغاس، يبقى في فيغاس"، قبل أن يأخذها إلى نادي تعري. هناك، اختفى في غرفة خاصة بينما بقيت هي في البار.

وعندما انتهى، كانت ابنته في حالة سكر شديدة لدرجة أنها احتاجت إلى نقلها إلى غرفتها بالفندق باستخدام كرسي متحرك، وفقا للسجلات.

وثم أخذت حماما وهي ترتدي ملابسها كاملة، وفي مرحلة ما، غفت. وعندما استفاقت، اكتشفت أن والدها كان يعتدي عليها جنسيا، ولم يتوقف إلا عندما بدأت تتحرك.

وفي إطار اتفاقية الاعتراف بالذنب مع المدعين من مكتب الادعاء في مقاطعة كلارك، سيخدم جيساب ما لا يقل عن ست سنوات في السجن ولن يكون مسموحا له بالتواصل مع ابنته أو أي فرد آخر من عائلته مدى الحياة.

كما سيتم تسجيله كمتهم بالاعتداء الجنسي، فيما قال جيساب في المحكمة: "أنا لست نفس الشخص الذي كنت عليه".

ومنذ الاعتداء وخيانة والدها، اضطرت كيسلينغ إلى حضور جلسات علاج نفسي وقد تم تشخيصها من قبل الأطباء النفسيين بعدد من الأمراض النفسية بما في ذلك اضطراب ما بعد الصدمة. وتعاني من نوبات هلع واضطرت أيضا إلى إجراء اختبارات للأمراض المنقولة جنسيا.

وفي الوقت الذي كان فيه جيساب يشغل منصب مفوض المقاطعة عند حدوث الاعتداء، ترشح لشغل مقعد في المجلس البلدي في هانوك، رغم الاتهامات التي كانت تحوم حوله. لم توقف تلك الادعاءات الناخبين في هانوك عن انتخابه لمكتب جديد.

وقد استقال جيساب رسميا فيما بعد. وقال المدعي العام المساعد مورغان توماس: "الآباء من المفترض أن يحموا أطفالهم. لا أن يعتدوا عليهم عندما يكونون في وضع ضعف".