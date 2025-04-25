عصام إمام: الزعيم بخير

عصام إمام: الزعيم بخير
خبرني - ترددت خلال الأيام الماضية شائعات تفيد بتدهور الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام ونقله للعناية المركزة، إلا أن شقيقه المنتج عصام إمام، نفى هذه الشائعات، مؤكدا أن "الزعيم" بخير.
وفي تصريح لصحيفة "المصري اليوم"، قال عصام إمام: "لا أعلم متى سيتوقف هؤلاء الذين يروجون الشائعات، الزعيم بحالة جيدة، والحمد لله". وأكد أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة وأن شقيقه يتمتع بصحة جيدة.
وفي تصريح آخر أدلى به لصحيفة "الوطن"، نفى المنتج المصري أيضا ما يتم تداوله بشأن الحالة الصحية للزعيم، وأوضح قائلا: "لأنه يحمل اسم الزعيم عادل إمام، فكل من يسعى للشهرة يطلق أخبارا عنه، لكنها غير صحيحة".
وأردف: "أؤكد أنه بخير وبصحة ممتازة، والحمد لله. لا أفهم ما الذي يستفيدونه من إثارة القلق بين الناس بشأنه في كل مرة"، مشيرا إلى أنه (عصام إمام) متواجد حاليا في ميلانو ويتواصل باستمرار مع عائلته وشقيقه عادل إمام.
وفي سياق متصل، كان الفنان محمد إمام نجل الزعيم عادل إمام، أكد خلال الأيام الماضية على هامش حضوره عزاء زوجة الفنان نضال الشافعي أن والده بصحة جيدة ولا صحة لهذه الشائعات.
يذكر أن آخر ظهور فني للفنان عادل إمام كان في عام 2020 من خلال مسلسل "فلانتينو"، الذي لاقى نجاحا واسعا.
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