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عصام إمام: الزعيم بخير

عصام إمام: الزعيم بخير

2025-04-25 09:13:21
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - ترددت خلال الأيام الماضية شائعات تفيد بتدهور الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام ونقله للعناية المركزة، إلا أن شقيقه المنتج عصام إمام، نفى هذه الشائعات، مؤكدا أن "الزعيم" بخير.

وفي تصريح لصحيفة "المصري اليوم"، قال عصام إمام: "لا أعلم متى سيتوقف هؤلاء الذين يروجون الشائعات، الزعيم بحالة جيدة، والحمد لله". وأكد أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة وأن شقيقه يتمتع بصحة جيدة.

وفي تصريح آخر أدلى به لصحيفة "الوطن"، نفى المنتج المصري أيضا ما يتم تداوله بشأن الحالة الصحية للزعيم، وأوضح قائلا: "لأنه يحمل اسم الزعيم عادل إمام، فكل من يسعى للشهرة يطلق أخبارا عنه، لكنها غير صحيحة".

وأردف: "أؤكد أنه بخير وبصحة ممتازة، والحمد لله. لا أفهم ما الذي يستفيدونه من إثارة القلق بين الناس بشأنه في كل مرة"، مشيرا إلى أنه (عصام إمام) متواجد حاليا في ميلانو ويتواصل باستمرار مع عائلته وشقيقه عادل إمام.

وفي سياق متصل، كان الفنان محمد إمام نجل الزعيم عادل إمام، أكد خلال الأيام الماضية على هامش حضوره عزاء زوجة الفنان نضال الشافعي أن والده بصحة جيدة ولا صحة لهذه الشائعات.

يذكر أن آخر ظهور فني للفنان عادل إمام كان في عام 2020 من خلال مسلسل "فلانتينو"، الذي لاقى نجاحا واسعا.

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