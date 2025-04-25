غزة .. آليات الإعمار لم تنجُ من الإبادة!

MENAFN - Al-Bayan) التحق عضو جديد بنادي الدمار في قطاع غزة، فبعد المنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد، طال القصف العنيف آليات الإعمار، ففي خضم الحرب تشن إسرائيل حملة تدمير واسعة وممنهجة، تطال كل ما تصل إليه طائراتها ودباباتها.

واستهدفت هذه المرة عشرات الجرافات والمعدات الثقيلة، التي كانت قد أعدت لرفع الركام، والشروع بعملية الإعمار بعد توقيع اتفاق الهدنة في 19 يناير الماضي.

عمداً؛ أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على عشرات الآليات التابعة للجنة المصرية القطرية لإعادة الإعمار، وبلدية غزة، مستخدمة قذائف حارقة وشديدة التدمير، كانت كفيلة بإخراج هذه الآليات عن الخدمة، لتنضم إلى ما سبقها من مرافق عامة، لم يبق منها سوى الاسم.

ما من أحد من الفلسطينيين كان يتوقع أن يكون إنذار الجيش الإسرائيلي بإخلاء منازلهم ومراكز إيوائهم فوراً، وما أحدثه هذا البلاغ من بلبلة وإرباك في صفوفهم، يستهدف الجرافات والآليات الثقيلة التي كانت تربض في حي النزلة في جباليا البلد، بانتظار شارة البدء في إزالة ما خلفته الحرب من ركام ودمار، والشروع بعملية الإعمار، لكن الفرصة لم تأت، بل عادت الحرب بانفلات أكثر وحشية، ولا يعلم أحد متى تنتهي.

ليس هذا فحسب، بل إن القصف أدى كذلك إلى تدمير عدة صهاريج لنقل المياه والوقود، وشاحنات لنقل النفايات، ومركبات إطفاء، ما يعني أن الجيش الإسرائيلي هدف إلى قتل الحياة في قطاع غزة، أو أي محاولة للنهوض بواقع الحال.

كما يقول رئيس بلدية جباليا، مازن النجار الذي أوضح لـ ((البيان))، أن حالة من الرعب والفزع انتابت الأهالي بعد سماع أصوات الانفجارات واشتعال النار.

ليتبين لاحقاً أنها تستهدف الآليات والشاحنات المتواجدة في مجمع البلدية. ولأول مرة، لم يسمع الأهالي من خلال سيل المكالمات الطارئة التي أجروها على عجل، عن أي ضحايا في مكان القصف، رغم إصابة بعض المارة ومن يسكنون في منازل قريبة بشظايا، إذ كان القصف مركزاً على محركات الجرافات والشاحنات، ما أدى إلى إعطابها بالكامل.

حكم إعدام

ويرى هيثم سلطان أحد سكان القطاع، أن قصف هذه الآليات لا يقل خطورة عن قتل البشر، فهذه الآليات يستعين بها أهل غزة في إزالة الأنقاض والوصول إلى العالقين بين الركام بعد كل غارة، بينما تستخدم الصهاريج في نقل المياه والسولار، وتدميرها يعني قتل ما تبقى من سبل الحياة، ويندرج في سياق الإبادة الشاملة.

ويضيف سلطان لـ ((البيان)): ((استهداف مقومات الإنقاذ، يعني الحكم بالإعدام على كل من ينجو من القصف، واستحالة تقديم المساعدة للعالقين تحت الأنقاض، وهذا من شأنه أن يرفع أعداد الضحايا بشكل هائل، في أي موجة غارات قادمة)).

وأوضح أن حياة الأهالي أصبحت معرضة لخطر داهم، أمام انعدام وسائل وآليات التعامل مع عمليات الإنقاذ، أو حتى فتح الطرق لتسهيل حركة المواطنين وتنقلهم، خصوصاً خلال عناء البحث عن الطعام أو الماء.

ولوحظ في الآونة الأخيرة، تعمد الجيش الإسرائيلي استهداف آبار المياه الجوفية، وما تبقى من تكايا الطعام ومراكز توزيع المساعدات الإنسانية والمراكز الطبية، وتجريف الأراضي الزراعية، واليوم عندما يطال القصف صهاريج المياه والوقود، وكل معدات وآليات الإعمار، فإنما يعني تجفيف منابع الحياة، ومضاعفة الخسائر في الأرواح والممتلكات، الأمر الذي يقرأ فيه الغزّيون، محاولة للضغط عليهم لإخلاء قطاع غزة، بعد انعدام أي إمكانية للعيش فيه.