طقس العرب: أجواء باردة نسبياً ليلة الجمعة ونوصي بارتداء المعاطف

خبرني - أكد موقع "طقس العرب" أن الأردن يشهد أجواء باردة نسبياً هذه الليلة، مع حاجة ملحة لارتداء ملابس أكثر دفئاً، خاصة في ساعات الفجر والصباح الباكر.

ويتأثر الطقس بالأردن بكتلة هوائية لطيفة الحرارة قادمة من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، مع سيطرة الأجواء الربيعية بشكل عام.

وتوقع المختصون في "طقس العرب" أن يشهد الطقس هذه الليلة انخفاضاً إضافياً في درجات الحرارة، بحيث يصبح الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق. وستتراوح درجات الحرارة في الجبال ما بين 10 إلى 13 درجة مئوية.

بينما تكون الحرارة في السهول الشرقية أعلى قليلاً. أما في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، فستتراوح درجات الحرارة ما بين 17 إلى 19 درجة مئوية.

وقد حذر "طقس العرب" من الفوارق الحرارية، والتي قد تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض البرد والانفلونزا، داعين المواطنين إلى ضرورة ارتداء المعاطف في ساعات الفجر والصباح الباكر لتجنب التأثيرات الصحية الناجمة عن التغيرات الجوية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى الأردن

إربد: 12°م

عجلون: 10°م

جرش: 12°م

السلط: 12°م

عمان: 10°م

مادبا: 11°م

الكرك: 12°م

الطفيلة: 11°م

معان: 14°م

العقبة: 17°م

المفرق: 10°م

الزرقاء: 13°م

