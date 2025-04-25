طقس العرب: أجواء باردة نسبياً ليلة الجمعة ونوصي بارتداء المعاطف

طقس العرب: أجواء باردة نسبياً ليلة الجمعة ونوصي بارتداء المعاطف
خبرني - أكد موقع "طقس العرب" أن الأردن يشهد أجواء باردة نسبياً هذه الليلة، مع حاجة ملحة لارتداء ملابس أكثر دفئاً، خاصة في ساعات الفجر والصباح الباكر.
ويتأثر الطقس بالأردن بكتلة هوائية لطيفة الحرارة قادمة من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، مع سيطرة الأجواء الربيعية بشكل عام.
وتوقع المختصون في "طقس العرب" أن يشهد الطقس هذه الليلة انخفاضاً إضافياً في درجات الحرارة، بحيث يصبح الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق. وستتراوح درجات الحرارة في الجبال ما بين 10 إلى 13 درجة مئوية.
بينما تكون الحرارة في السهول الشرقية أعلى قليلاً. أما في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، فستتراوح درجات الحرارة ما بين 17 إلى 19 درجة مئوية.
وقد حذر "طقس العرب" من الفوارق الحرارية، والتي قد تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض البرد والانفلونزا، داعين المواطنين إلى ضرورة ارتداء المعاطف في ساعات الفجر والصباح الباكر لتجنب التأثيرات الصحية الناجمة عن التغيرات الجوية.
وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى الأردن
إربد: 12°م
عجلون: 10°م
جرش: 12°م
السلط: 12°م
عمان: 10°م
مادبا: 11°م
الكرك: 12°م
الطفيلة: 11°م
معان: 14°م
العقبة: 17°م
المفرق: 10°م
الزرقاء: 13°م
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