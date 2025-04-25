مصادر عبرية: هجوم كبير للقسام بجنوب غزة والمروحيات تنقل جنودا إسرائيليين إلى المستشفيات

خبرني - أفادت منصات عبرية بتنفيذ كتائب القسام هجوما كبيرا الآن في جنوب قطاع غزة وأن المروحيات تنقل جنودا إسرائيليين إلى المستشفيات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن أنباء من مصادر متعددة وردت حول وقوع هجمات غير عادية في قطاع غزة، وأن أصوات انفجارات قوية تسمع في كافة أرجاء المنطقة.

وقال موقع "حدشوت للو تسنزورا" العبري أنه تم إجلاء جنود وضباط مصابين من قطاع غزة بينهم حالات خطرة.

وأكدت منصات إخبارية إسرائيلية نقل جنود جرحى إلى المستفيات من بينها مستشفى إيخيلوف بمدينة تل أبيب.

كما سمع دوي انفجارات ضخمة في غلاف غزة ناجمة عن عمليات للجيش في القطاع.