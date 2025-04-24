اعتقال مشتبه به في إضرام حرائق غابات ولاية نيوجيرسي الأمريكية

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اعتقال مشتبه به في إضرام حرائق غابات ولاية نيوجيرسي الأمريكية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 24 - 4 (كونا) -- أعلنت السلطات المحلية في ولاية نيوجيرسي الأمريكية اليوم الخميس إلقاء القبض على شخص يشتبه بضلوعه في إشعاله حريقا هائلا في منطقة إدارة الحياة البرية بغابة غرينوود بالولاية والذي التهم ما لا يقل عن 200ر15 فدانا وسط جهود مكثفة للسيطرة عليه.
ونقلت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية عن المدعي العام لمقاطعة أوشن برادلي بيلهايمر القول إنه تم اعتقال شاب يدعى جوزيف كلينج (19 عاما) من ويرتاون في نيوجيرسي بتهمتي الحرق العمد من الدرجتين الثانية والثالثة بزعم تدميره عمدا لغابة وتعريضه للمباني أو المنشآت للخطر.
وأضاف المدعي العام "نعتقد أنه (كلينج) المسؤول عن إشعال هذا الحريق ونعتزم محاكمته بأقصى ما يسمح به القانون" مشيرا إلى أنه لم يستبعد إجراء اعتقالات إضافية.
وذكرت السلطات في شكوى جنائية أن كلينج "أشعل الحريق عمدا بهدف تدمير أو إتلاف غابة وتحديدا بإشعال نار في طريق جونز في ويرتاون وتركها من دون مراقبة مما تسبب في حريق غابات".
كانت السلطات المحلية في ولاية نيوجيرسي الأمريكية قد أعلنت أمس الأربعاء إجلاء أكثر من 3000 شخص من منازلهم جراء حريق غابات سريع الانتشار اندلع في منطقة إدارة الحياة البرية بغابة غرينوود بمقاطعة أوشن كما أدى إلى تهديد أكثر من ألف منشأة سكنية وتجارية. (النهاية)
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ونقلت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية عن المدعي العام لمقاطعة أوشن برادلي بيلهايمر القول إنه تم اعتقال شاب يدعى جوزيف كلينج (19 عاما) من ويرتاون في نيوجيرسي بتهمتي الحرق العمد من الدرجتين الثانية والثالثة بزعم تدميره عمدا لغابة وتعريضه للمباني أو المنشآت للخطر.
وأضاف المدعي العام "نعتقد أنه (كلينج) المسؤول عن إشعال هذا الحريق ونعتزم محاكمته بأقصى ما يسمح به القانون" مشيرا إلى أنه لم يستبعد إجراء اعتقالات إضافية.
وذكرت السلطات في شكوى جنائية أن كلينج "أشعل الحريق عمدا بهدف تدمير أو إتلاف غابة وتحديدا بإشعال نار في طريق جونز في ويرتاون وتركها من دون مراقبة مما تسبب في حريق غابات".
كانت السلطات المحلية في ولاية نيوجيرسي الأمريكية قد أعلنت أمس الأربعاء إجلاء أكثر من 3000 شخص من منازلهم جراء حريق غابات سريع الانتشار اندلع في منطقة إدارة الحياة البرية بغابة غرينوود بمقاطعة أوشن كما أدى إلى تهديد أكثر من ألف منشأة سكنية وتجارية. (النهاية)
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