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اعتقال مشتبه به في إضرام حرائق غابات ولاية نيوجيرسي الأمريكية

اعتقال مشتبه به في إضرام حرائق غابات ولاية نيوجيرسي الأمريكية

2025-04-24 11:19:56
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 24 - 4 (كونا) -- أعلنت السلطات المحلية في ولاية نيوجيرسي الأمريكية اليوم الخميس إلقاء القبض على شخص يشتبه بضلوعه في إشعاله حريقا هائلا في منطقة إدارة الحياة البرية بغابة غرينوود بالولاية والذي التهم ما لا يقل عن 200ر15 فدانا وسط جهود مكثفة للسيطرة عليه.
ونقلت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية عن المدعي العام لمقاطعة أوشن برادلي بيلهايمر القول إنه تم اعتقال شاب يدعى جوزيف كلينج (19 عاما) من ويرتاون في نيوجيرسي بتهمتي الحرق العمد من الدرجتين الثانية والثالثة بزعم تدميره عمدا لغابة وتعريضه للمباني أو المنشآت للخطر.
وأضاف المدعي العام "نعتقد أنه (كلينج) المسؤول عن إشعال هذا الحريق ونعتزم محاكمته بأقصى ما يسمح به القانون" مشيرا إلى أنه لم يستبعد إجراء اعتقالات إضافية.
وذكرت السلطات في شكوى جنائية أن كلينج "أشعل الحريق عمدا بهدف تدمير أو إتلاف غابة وتحديدا بإشعال نار في طريق جونز في ويرتاون وتركها من دون مراقبة مما تسبب في حريق غابات".
كانت السلطات المحلية في ولاية نيوجيرسي الأمريكية قد أعلنت أمس الأربعاء إجلاء أكثر من 3000 شخص من منازلهم جراء حريق غابات سريع الانتشار اندلع في منطقة إدارة الحياة البرية بغابة غرينوود بمقاطعة أوشن كما أدى إلى تهديد أكثر من ألف منشأة سكنية وتجارية. (النهاية)

ع س ت / ه س ص


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