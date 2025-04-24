ملك المغرب يطلق القطار الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش

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ملك المغرب يطلق القطار الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 24 - 4 (كونا) -- أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء اليوم الخميس إشارة إطلاق مشروع خط السكك الحديدية فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش بمسافة تتجاوز 430 كلم الذي يربط الرباط بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في 35 دقيقة فقط.
وقالت وكالة الانباء المغربية ان هذا المشروع الضخم الذي كلف استثمارات بقيمة 53 مليار درهم (حوالي 3ر1 مليار دولار) يندرج في سياق برنامج شامل بقيمة 96مليار درهم (نحو 10مليار دولار) يشمل اقتناء 168 قطارا جديدا وتطوير شبكات النقل في المغرب.
وأوضحت أن المشروع يربط الرباط وطنجة في مدة لا تتجاوز ساعة واحدة وطنجة والدار البيضاء في ساعة و45 دقيقة وساعتين و 40 دقيقة بين طنجة ومراكش وهو ما يقلص زمن الرحلات بمدة تتجاوز ساعتين.
وسيمكن المشروع ربط مدينة الرباط بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في 35 دقيقة وربط ملعب بنسلمان لكرة القدم الذي يتوقع انشاءه بالتزامن مع استضافة المغرب لنهائيات كأس العالم 2030 .
ويأتي انجاز هذا المشروع الذي جرى بالاعتماد على خبرات دولية من خلال شركة "الستوم" الفرنسية والشركة الاسبانية "كاف" والشركة الكورية الجنوبية "هيونداي روتيم" وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاحتضان المغرب إلى جانب اسبانيا والبرتغال نهائيات كأس العام 2030. وفي عام 2018 دشن المغرب العمل بأول قطار فائق السرعة في القارة الافريقية يربط بين طنجة والدار البيضاء مرورا بالقنيطرة والرباط. (النهاية) م ر ي / ه س ص
وقالت وكالة الانباء المغربية ان هذا المشروع الضخم الذي كلف استثمارات بقيمة 53 مليار درهم (حوالي 3ر1 مليار دولار) يندرج في سياق برنامج شامل بقيمة 96مليار درهم (نحو 10مليار دولار) يشمل اقتناء 168 قطارا جديدا وتطوير شبكات النقل في المغرب.
وأوضحت أن المشروع يربط الرباط وطنجة في مدة لا تتجاوز ساعة واحدة وطنجة والدار البيضاء في ساعة و45 دقيقة وساعتين و 40 دقيقة بين طنجة ومراكش وهو ما يقلص زمن الرحلات بمدة تتجاوز ساعتين.
وسيمكن المشروع ربط مدينة الرباط بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في 35 دقيقة وربط ملعب بنسلمان لكرة القدم الذي يتوقع انشاءه بالتزامن مع استضافة المغرب لنهائيات كأس العالم 2030 .
ويأتي انجاز هذا المشروع الذي جرى بالاعتماد على خبرات دولية من خلال شركة "الستوم" الفرنسية والشركة الاسبانية "كاف" والشركة الكورية الجنوبية "هيونداي روتيم" وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاحتضان المغرب إلى جانب اسبانيا والبرتغال نهائيات كأس العام 2030. وفي عام 2018 دشن المغرب العمل بأول قطار فائق السرعة في القارة الافريقية يربط بين طنجة والدار البيضاء مرورا بالقنيطرة والرباط. (النهاية) م ر ي / ه س ص
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