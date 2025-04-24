"نسيج" تطلق مبيعات قسائم السكن المتصل في نسايم عراد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله،‭ ‬مدير‭ ‬المبيعات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬نسيج،‭ ‬بدء‭ ‬طرح‭ ‬قسائم‭ ‬السكن‭ ‬المتصل‭ (‬ RHA ‭) ‬للبيع‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬نسايم‭ ‬عراد،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬2025،‭ ‬المُنعقد‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬أبريل‭.‬

وأكد‭ ‬عبدالله‭ ‬أن‭ ‬القسائم‭ ‬الجديدة‭ ‬تم‭ ‬تصميمها‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬السوق‭ ‬والمستفيدين‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تسهيل‭+‬‮»‬،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يتمتع‭ ‬بجاهزية‭ ‬كاملة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬شبكات‭ ‬الطرق‭ ‬والكهرباء‭ ‬والمياه‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭. ‬وأبدى‭ ‬عبدالله‭ ‬تفاؤله‭ ‬بالإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬المتوقع‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬القسائم،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬موقعها‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬المُطل‭ ‬على‭ ‬خليج‭ ‬عراد‭ ‬وما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬إطلالات‭ ‬جذابة‭ ‬ومزايا‭ ‬تنافسية‭ ‬متعددة‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوحدات‭ ‬المعروضة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬تُقدم‭ ‬بسعر‭ ‬خاص‭ ‬ضمن‭ ‬عرض‭ ‬خاص‭ ‬بمناسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالإقبال‭ ‬عن‭ ‬النتائج‭ ‬والإقبال‭ ‬الممتاز‭ ‬الذي‭ ‬شهده‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المعرض‭. ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬تصريحه،‭ ‬وجه‭ ‬عبدالله‭ ‬الدعوة‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬الشراء‭ ‬لزيارة‭ ‬جناح‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬للاطلاع‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬وتفاصيل‭ ‬العروض‭ ‬المتاحة‭.‬