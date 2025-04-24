"نسيج" تطلق مبيعات قسائم السكن المتصل في نسايم عراد

"نسيج" تطلق مبيعات قسائم السكن المتصل في نسايم عراد
أعلن أحمد عبدالله، مدير المبيعات في شركة نسيج، بدء طرح قسائم السكن المتصل ( RHA ) للبيع ضمن مشروع نسايم عراد، وذلك بالتزامن مع مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي 2025، المُنعقد حالياً في مركز البحرين العالمي للمعارض خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل.
وأكد عبدالله أن القسائم الجديدة تم تصميمها لتلبية احتياجات السوق والمستفيدين من برامج وزارة الإسكان، ولا سيما برنامج «تسهيل+»، مشدداً على أن المشروع يتمتع بجاهزية كاملة من حيث البنية التحتية التي تشمل شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية. وأبدى عبدالله تفاؤله بالإقبال الكبير المتوقع على هذه القسائم، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي المُطل على خليج عراد وما تتميز به من إطلالات جذابة ومزايا تنافسية متعددة. كما أشار إلى أن الوحدات المعروضة في المعرض تُقدم بسعر خاص ضمن عرض خاص بمناسبة المشاركة في المعرض، مشيداً بالإقبال عن النتائج والإقبال الممتاز الذي شهده اليوم الأول من المعرض. وفي ختام تصريحه، وجه عبدالله الدعوة للراغبين في الشراء لزيارة جناح شركة نسيج في المعرض للاطلاع عن قرب على المشروع وتفاصيل العروض المتاحة.
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