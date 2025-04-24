  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
"نسيج" تطلق مبيعات قسائم السكن المتصل في نسايم عراد

"نسيج" تطلق مبيعات قسائم السكن المتصل في نسايم عراد

2025-04-24 11:19:19
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله،‭ ‬مدير‭ ‬المبيعات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬نسيج،‭ ‬بدء‭ ‬طرح‭ ‬قسائم‭ ‬السكن‭ ‬المتصل‭ (‬ RHA ‭) ‬للبيع‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬نسايم‭ ‬عراد،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬2025،‭ ‬المُنعقد‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬أبريل‭.‬

وأكد‭ ‬عبدالله‭ ‬أن‭ ‬القسائم‭ ‬الجديدة‭ ‬تم‭ ‬تصميمها‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬السوق‭ ‬والمستفيدين‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تسهيل‭+‬‮»‬،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يتمتع‭ ‬بجاهزية‭ ‬كاملة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬شبكات‭ ‬الطرق‭ ‬والكهرباء‭ ‬والمياه‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭. ‬وأبدى‭ ‬عبدالله‭ ‬تفاؤله‭ ‬بالإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬المتوقع‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬القسائم،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬موقعها‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬المُطل‭ ‬على‭ ‬خليج‭ ‬عراد‭ ‬وما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬إطلالات‭ ‬جذابة‭ ‬ومزايا‭ ‬تنافسية‭ ‬متعددة‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوحدات‭ ‬المعروضة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬تُقدم‭ ‬بسعر‭ ‬خاص‭ ‬ضمن‭ ‬عرض‭ ‬خاص‭ ‬بمناسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالإقبال‭ ‬عن‭ ‬النتائج‭ ‬والإقبال‭ ‬الممتاز‭ ‬الذي‭ ‬شهده‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المعرض‭. ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬تصريحه،‭ ‬وجه‭ ‬عبدالله‭ ‬الدعوة‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬الشراء‭ ‬لزيارة‭ ‬جناح‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬للاطلاع‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬وتفاصيل‭ ‬العروض‭ ‬المتاحة‭.‬

MENAFN24042025000055011008ID1109471316

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث