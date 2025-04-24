403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
العالمي يتلقى ضربة موجعة
(MENAFN- Al Watan) رغم انتصاره على ضمك، فإن النصر تلقى ضربة موجعة، بعدما تأكد غياب اثنين من نجومه عن كلاسيكو الأصفرين، الذي سيجمعه بالاتحاد، في الـ7 من مايو المقبل، على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة الـ30، لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ شارك عدد من لاعبي النصر في لقاء ضمك، تحت تهديد الإيقاف في المباراة التالية، بسبب اقترابهم من بلوغ الحد الأقصى من البطاقات الصفراء (4)، وحصل مدافع العالمي سالم النجدي على بطاقة صفراء (الرابعة)، ليتأكد غيابه عن المواجهة المرتقبة، كما نال المهاجم الكولومبي جون دوران بطاقة صفراء ليتأكد غيابه أيضا عن القمة المقبلة.
وسيكون غياب دوران ضربة موجعة للنصر، حيث سجل 7 أهداف مع الفريق خلال المباريات الـ13 الماضية.
وسيكون غياب دوران ضربة موجعة للنصر، حيث سجل 7 أهداف مع الفريق خلال المباريات الـ13 الماضية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية