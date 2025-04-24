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العالمي يتلقى ضربة موجعة

العالمي يتلقى ضربة موجعة

2025-04-24 11:14:48
(MENAFN- Al Watan) رغم انتصاره على ضمك، فإن النصر تلقى ضربة موجعة، بعدما تأكد غياب اثنين من نجومه عن كلاسيكو الأصفرين، الذي سيجمعه بالاتحاد، في الـ7 من مايو المقبل، على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة الـ30، لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ شارك عدد من لاعبي النصر في لقاء ضمك، تحت تهديد الإيقاف في المباراة التالية، بسبب اقترابهم من بلوغ الحد الأقصى من البطاقات الصفراء (4)، وحصل مدافع العالمي سالم النجدي على بطاقة صفراء (الرابعة)، ليتأكد غيابه عن المواجهة المرتقبة، كما نال المهاجم الكولومبي جون دوران بطاقة صفراء ليتأكد غيابه أيضا عن القمة المقبلة.
وسيكون غياب دوران ضربة موجعة للنصر، حيث سجل 7 أهداف مع الفريق خلال المباريات الـ13 الماضية.

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