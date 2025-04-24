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وادي مسلة كنز ينتظر الاكتشاف - جريدة الوطن السعودية

وادي مسلة كنز ينتظر الاكتشاف - جريدة الوطن السعودية

2025-04-24 11:14:24
(MENAFN- Al Watan) جازان: موسى كليبي
في عمق الطبيعة البكر في منطقة جازان، وتحديدًا شمال شرق محافظة أحد المسارحة، يتوارى واديًا ساحرًا بين الجبال الشاهقة، ينساب في هدوء حاملا عبق التاريخ وروعة المشهد الطبيعي، في تناغم قلّ نظيره. إنه وادي ((مسلة))، أحد الكنوز الطبيعية التي لا تزال تنتظر أن تُكتشف بما يليق بمكانتها.
وبين جمال التضاريس وتدفق السيول والقرى الريفية الأصيلة، تنبع فرص سياحية وتنموية واعدة، تشكّل رافدًا مهمًا نحو تنويع مصادر الدخل وتنمية السياحة البيئية.
لوحة طبيعية
يشق وادي ((مسلة)) - المعروف محليًا بوادي ((الخمس)) - طريقه بين الجبال والسهول، ليشكل لوحة طبيعية تأسر الزوار بجمالها، خصوصًا في مواسم الأمطار والطقس المعتدل، حيث يتحول المكان إلى مقصد سياحي محلي يجمع بين الجاذبية الطبيعية وسهولة الوصول.
ويمر الوادي محاذاة طريق رئيسي يربط محافظتي أحد المسارحة والعارضة، ما يمنحه موقعًا إستراتيجيًا يعزز من قيمته السياحية والحركية، ويجعله مهيّئا ليكون نقطة التقاء بين الطبيعة والمشروعات التنموية المستقبلية.
مصب 4 أودية
يشكل وادي مسلة نقطة التقاء طبيعية لعدد من السيول التي تتدفق من الجبال المحيطة به، أبرزها سيل ((الديك)) المنحدر من جبل ((معكم))، وسيل ((الرواكب)) القادم من جبل ((العاصم))، إضافة إلى سيل وادي ((جبران)) الشهير، وسيل ((نميرة)) المتدفق من جبل ((طحنان)) الذي يُعد أحد أكبر الجبال في المنطقة.
هذا التنوع الجغرافي يجعل من الوادي مركزًا حيويًا للمناظر الخلابة والتجارب البيئية الفريدة.
قرى ريفية
تحيط بالوادي قرى صغيرة تنبض بأصالة الحياة الريفية، مثل ((المرواغ))، ((المرماد))، و((الصفو))، ويعتمد سكانها على تربية الإبل والأغنام كمصدر دخل رئيس، في نمط معيشي يعبّر عن ارتباطهم العميق بالأرض والطبيعة، ويشكل عنصر جذب إضافي لعشّاق السياحة الثقافية والريفية.
بنية تعزز الاستثمار
رصدت جولة ((الوطن)) توفر بنية تحتية جيدة في منطقة الوادي، تشمل طريقًا يمتد لأكثر من 10 كيلومترات، يربط بين قرية الجعدية وقرى المصقع وحصامة المحازرة. كما تتوفر خدمات الكهرباء والاتصالات والإنترنت، ما يعزز من فرص الاستثمار السياحي والبيئي، ويجعل الوادي مؤهلًا لاستقبال مشاريع تنموية دون الحاجة إلى تجهيزات ضخمة.
وجهة سياحية مستدامة
يمتلك وادي مسلة كافة المقومات اللازمة لتحويله إلى وجهة سياحية مستدامة، إذ تتناسب طبيعته الجغرافية مع أنشطة مثل التخييم، الرحلات الجبلية، وإنشاء مرافق ترفيهية بيئية.
ومع إيلاء الحكومة أهمية كبرى لتطوير السياحة الداخلية وتحفيز الاستثمارات في المناطق ذات الخصوصية البيئية والجاذبية الطبيعية فإن الوادي بما يمتلكه من مقومات يحقق إمكانية التحول إلى وجهة سياحية مستدامة، وهو يحتاج فقط إلى عين تخطيطية ورؤية استثمارية شاملة ليتحول إلى مركز جذب سياحي وتنموي يخدم المنطقة وسكانها. فالموقع بما يتمتع به من جمال فطري وموارد متاحة، مرشّح بقوة ليكون إحدى المحطات البارزة على خارطة السياحة الوطنية.
وادي مسلة
1. الموقع الجغرافي
شمال شرق محافظة أحد المسارحة
يمر عبر طريق يربط أحد المسارحة بالعارضة
سهل الوصول عبر شبكة طرق ممهدة
2. الأودية المغذية
سيل الديك (من جبل معكم)
سيل الرواكب (من جبل العاصم)
سيل وادي جبران
سيل نميرة (من جبل طحنان)
3. القرى المحيطة
المرواغ
المرماد
الصفو
سكانها يعتمدون على تربية الإبل والأغنام
4. الخدمات الأساسية
طريق ممهد بطول يزيد عن 10 كيلومترات
كهرباء متوفرة لجميع المنازل
برج اتصالات يدعم الإنترنت والهواتف
5. الفرص الاستثمارية
مشاريع تخييم ومخيمات بيئية
مسارات مشي وتسلق جبلي
مطاعم ومقاهٍ ذات طابع ريفي
منتجعات بيئية متكاملة
رحلات استكشافية للمجاري المائية
6. القيمة السياحية
مناظر طبيعية خلابة
مناخ معتدل في مواسم الأمطار
قابلية عالية للترويج ضمن السياحة الداخلية

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